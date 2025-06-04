Сеченовский университет и «Билайн» Big Data & AI запустили исследование по дистанционному мониторингу пациентов c помощью ИИ

Сеченовский университет и команда по работе с большими данными и ИИ «Билайн» («Билайн» Big Data & AI) начали пилот по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями. Проект реализуется с помощью речевых технологий и ИИ, а участниками исследования стали 500 пациентов Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Первый месяц после выписки из стационара считается критически важным для пациентов с хроническими заболеваниями. В этот период часто возрастает вероятность развития осложнений, поэтому постоянное наблюдение за состоянием пациента становится крайне важным для своевременной коррекции терапии и предотвращения повторной госпитализации. Но на практике часто между выпиской и амбулаторными визитами возникают «слепые зоны», когда состояние пациента не отслеживается.

Команда «Билайн» вместе с врачами из Сеченовского университета разработали метод дистанционного мониторинга с применением виртуального оператора. Инструмент позволяет автоматически собирать данные от пациента о его состоянии и наладить коммуникацию «пациент-врач» в удобном формате после выписки из стационара. Голосовой помощник задает вопросы и фиксирует ответы пациента, а при выявлении тревожных симптомов - инициирует дополнительные уточнения и передает полученные данные медицинскому работнику.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн»: «Развитие технологий позволяет повышать доступность медицинской помощи и улучшать взаимодействие с системой здравоохранения. Стартовавший эксперимент призван не только организовать непрерывный мониторинг состояния здоровья пациента, но и сделать это в удобном формате для врача и пациента. Разработка решения — это важный шаг навстречу экосистеме здравоохранения, где пациенты могут выбирать удобный способ передачи данных и получить помощь вне зависимости от уровня цифровой грамотности или наличия интернета».

Врачами разработаны пять панелей мониторинга для групп пациентов с разными заболеваниями: хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, онкологией (между курсами полихимиотерапии), травматологией (послеоперационный период) и сахарным диабетом. Участникам клинического исследования, выразившим согласие на обработку персональных данных, каждый день на протяжении месяца поступает звонок от голосового помощника.

Юрий Беленков, академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета: «Цель проекта – снижение количества повторных госпитализаций пациентов, а также изучение возможности предотвращения осложнений на фоне удаленной коррекции терапии. Голосовой помощник поможет оказывать пациентам одинаково качественную медицинскую помощь вне зависимости от уровня их цифровой грамотности, также его работа не зависит от наличия интернета. Кроме того, удаленное наблюдение вовлекает пациентов в самоконтроль, что согласно исследованиям, значительно улучшает прогноз течения заболевания».

Виртуальный оператор задает пациенту вопросы о самочувствии, возможных симптомах и просит назвать показатели артериального давления, уровня сахара в крови и другие. Кроме этого, у пациента есть возможность задать врачу открытый вопрос о том, что его беспокоит, ответ врача будет озвучен роботом при следующем звонке. Также голосовой помощник напоминает пациенту о необходимости приема лекарственных препаратов.

Все ответы фиксируются в BI-системе, транскрибируются с помощью ИИ и автоматически передаются в интерфейс врача в медицинской информационной системе. Если показатели пациента отклоняются от нормы, система подсвечивает их для врача красным или желтым цветом. Дальше при необходимости врач связывается с пациентом по телефону и озвучивает дальнейшие действия: нужно ли пациенту скорректировать терапию, прийти на прием или вызвать скорую помощь.

В планах проекта подключение к участию в исследовании пациентов с другими хроническими неинфекционными заболеваниями и состояниями, требующими наблюдения, а также расширение удаленного наблюдения путем увеличения числа каналов.