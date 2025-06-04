CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта

На крупнейшем российском ИТ-форуме «Цифровая индустрия промышленной России — 2025» «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, представив ключевые проекты, разработанные в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) «Металлургия» и «Экология». Высокий уровень проработки этих проектов подчеркивает готовность компании предложить решения, совместимые не только с металлургией, но и с другими отраслями.

«Норникель» создает в общей сложности четыре отраслевых решения. Три из них — в индустриальном центре компетенций «Металлургия»: горно-геологическая информационная система, горное планирование и диспетчеризация подземных горных работ. Еще одно — в индустриальном центре компетенций «Экология» (проект «Разработка системы предиктивного мониторинга эмиссий»). Российские промышленные компании проявили высокую заинтересованность в этих продуктах, подтвердив их универсальность и эффективность.

nornikel.jpg

Представители «Норникеля» и участники ЦИПР-2025 на стенде компании

Наибольший прогресс за прошедший год «Норникель» продемонстрировал в ИЦК «Экология». Инновационный цифровой продукт Axioma для предиктивного мониторинга и прогнозирования уровня загрязнений воздуха в реальном времени прошел успешные испытания на объектах компании. Axioma является универсальным отраслевым решением для всех типов промышленных предприятий, в том числе в металлургической, газонефтехимической, энергетической, нефтегазовой и химической отраслях, и представляет собой полностью отечественное решение с применением технологий искусственного интеллекта и цифрового двойника. За год, прошедший с последней конференции ЦИПР, было проведено функциональное тестирование и выполнена проверка сопоставимости работы системы с данными лабораторных и инструментальных замеров в режиме реального времени на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Результаты были подтверждены ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, получен сертификат соответствия системы как средства измерения с искусственным интеллектом. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на III квартал 2025 г. Для российской цифровой отрасли важно, что продукт технологически готов к этапу тиражирования на промышленных предприятиях.

В ИЦК «Металлургия» «Норникель» разрабатывает три проекта, объединенные в платформу MAGMA. «MAGMA Гео», «MAGMA План» и «MAGMA Контроль» предназначены для автоматизации ключевых процессов горного дела и будут закончены в текущем году, а в 2026 г. начнется их пилотное внедрение.

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев отметил: «Обеспечение технологического суверенитета и создание отечественных решений являются приоритетными для компании. В ИЦК многие компании уже перешли от прототипов к стадии внедрения. «Норникель» одним из первых полностью закончил разработку продукта в ИЦК «Экология». Это предиктивная система мониторинга выбросов Axioma. Уже в этом году мы планируем ввести ее в эксплуатацию. Продукт готов к тиражированию и в других отраслях. С государством мы параллельно обсуждаем необходимость закрепления в правовом поле положения о применении технологий искусственного интеллекта и больших данных в системах цифрового контроля и подсчета возможных выбросов с промышленных предприятий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

В России появилось мобильное решение для биометрии

Технологии будущего: за качество строительства ответит искусственный интеллект

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще