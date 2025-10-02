CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России начали экономить на смартфонах. Продажи обвалились на четверть

Продажи смартфонов в России в III квартале рекордно упали. Россияне решили не тратиться на гаджеты. Те, кто все-таки обновляет телефон, покупает более дешевую модель.

Рекордное падение рынка смартфонов

В III квартале 2025 г. в России продажи смартфонов упали на 20% в штуках и на четверть в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., пишут «Известия», ссылаясь на информацию крупнейших продавцов электроники.

В июле — сентябре было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд руб., то есть на 19% в штуках и на 23% в деньгах меньше, чем за тот же период годом ранее, по данным МТС.

Падение порядка 20%–25% по сравнению с прошлым годом коснулось всех сегментов и категорий, за исключением новинок, которые только заходят на рынок, отметил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

sm700.jpg

Daniel Romero / Unsplash
В России сократился объем продаж смартфонов и средний чек

Едва ли не рекордным падением российского рынка смартфонов назвал ситуацию ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хуже показатели были только во II квартале 2022 г. в связи с уходом из страны ведущих мировых вендоров и экономической турбулентности.

Экономия на гаджетах

Представители отрасли заметили не только падение продаж, но и тренд на экономию при покупке. Средний чек на смартфон, по данным МТС, например, составил 22,5 тыс. руб., а годом ранее был 23,6 тыс. руб.

Дорогие аппараты уступают место сверхдешевым, считает один из участников рынка. В «МегаФоне» сказали, что в низком ценовом сегменте (до 10 тыс. руб.) замедление спроса существенно ниже, чем на рынке смартфонов в целом.

Обычно III квартал — это сезон новинок и высокого спроса на них. В этом году он не задался, по мнению Муртазина. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий. Тот, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. руб., сейчас покупают новые гаджеты за 50 тыс., сказал эксперт.

Падение рынка, правда, не замели некоторые онлайн-площадки. На «Авито», продажи новых смартфонов в III квартале 2025 г. выросли на 13% год к году, как сказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» площадки Павел Комаров. О высокой динамике продаж мобильных телефонов на Wildberries заявил руководитель направления «Смартфоны» Wildberries & Russ Давид Давидян.

Хотя, как писал CNews в сентябре 2025 г., даже в августе, накануне старта нового учебного года, маркетплейсы фиксировали обвал продаж новых планшетных компьютеров и смартфонов. Суммарно падение составило 26% год к году в натуральном выражении и 29% в денежном. В сумме на Ozon, «Яндекс маркете» и Wildberries по итогам августа 2025 г. было приобретено около 445,7 тыс. новых смартфонов и почти 81,2 тыс. планшетов на 11,7 и 1,2 млрд руб. соответственно. Всего год назад эти показатели были на уровне 633,6 тыс. смартфонов и 101 тыс. планшетов на 15,8 и 1,7 млрд руб.

Копить, а не тратить

Падение продаж один из собеседников издания объяснил высокой ключевой ставкой, которая подталкивает население сберегать, а не тратить, и избытком телефонов 2023–2024 гг., вполне конкурентных и закрывающих большую часть потребностей пользователей.

«Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объемов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей»”, — согласны в «М.Видео-Эльдорадо».

До конца года diHouse, по словам Тарасова, дает сдержанно пессимистичный прогноз, не видя пока причин для компенсации падения.

«За последние два года все покупатели, кто хотел и мог, приобрели дорогие и не очень смартфоны. Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов», — рассуждает Муртазин.

Анна Любавина

