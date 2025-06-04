«К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы

«К2 НейроТех» представил программно-аппаратный комплекс ПАК-AI, который позволяет интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в действующую ИТ-среду в соответствии с требованиями и политиками безопасности организации. Готовое решение охватывает все уровни для развертывания ИИ – от вычислительной инфраструктуры до ИИ-сервисов и пользовательских инструментов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех»

ПАК-AI представляет собой многоуровневую систему и включает аппаратную часть, программную платформу, а также прикладные инструменты для работы с данными и ИИ-моделями, промтами, визуализациями, API-интеграцией и так далее.

Демонстрируемый вариант программного-аппаратного комплекса собран на базе серверного оборудования от российского производителя Yadro: шесть серверов, включая ИИ-сервер с восемью графическими процессорами (GPU) и сетевые коммутаторы Kornfeld. Все компоненты проверены на совместимость и готовы к высокой нагрузке.

Управление ПАК-AI осуществляется через портал – специализированную платформу с графическим интерфейсом. Она служит единой точкой входа для работы с вычислительными ресурсами, запуска моделей, настройки среды и контроля загрузки. Платформа оперирует двумя типами ресурсов – виртуальными машинами с GPU для изолированных задач и контейнерами в Kubernetes для обеспечения гибкости и масштабируемости. Встроенный маркетплейс предоставляет доступ к предустановленному программному обеспечению: операционным системам (Astra Linux, CentOS, «Ред ОС»), ML-инструментам, моделям и средам разработки. В платформе доступны функции маршрутизации данных, оркестрации, мониторинга, управления файловыми системами и каталогами, резервного копирования и обеспечения безопасности. Использование ресурсов фиксируется автоматически, а их стоимость отображается в разделе биллинга.

ML-разработчики и дата-сайентисты получают в распоряжение весь необходимый стек инструментов для администрирования моделей. Помимо доступа к востребованным средам, таким как TensorFlow, PyTorch, Keras, HuggingFace Transformers, специалисты имеют возможность разворачивать собственные окружения в виде виртуальных машин или контейнеров, устанавливать дополнительные библиотеки, использовать кастомные образы и конфигурации. Поддержка построения MLOps-конвейеров с использованием MLflow, Hydra, Optuna способствует быстрому переходу от экспериментов к продуктиву.

Прикладной слой платформы представляет собой каталог готовых агентов и моделей, разработанных командой «К2 НейроТех». В него входят решения как на базе открытых, так и вендорских моделей, включая YandexGPT mini, GigaChat lite, DeepSeek, Llama, Qwen и другие. Пользователи разных уровней могут их обучать на корпоративных данных, адаптировать под бизнес-процессы и применять в прикладных сценариях: от обработки документов и генерации контента до автоматизации клиентского взаимодействия, производственной аналитики и других узкоспециализированных прикладных задач. ПАК-AI может применяться в различных отраслях экономики, включая промышленность, ритейл, финансовый сектор, фармацевтическую отрасль и научно-исследовательские организации.

Комплекс может быть построен на базе отечественного оборудования и программного обеспечения, разработанного с использованием решений из реестров Минцифры и Минпромторга России, а также открытого ПО. Вариативность архитектуры позволяет заказчикам укреплять импортонезависимость, соответствовать требованиям регуляторов и сохранять при этом свободу технологического развития.

ПАК-AI реализован в формате IaaS (предоставление вычислительных ресурсов как услуги), PaaS (маркетплейс приложений для ML-команд, где каждый специалист получает доступ к нужной инфраструктуре и сервисам), SaaS (доступ к предустановленным приложениям от сторонних вендоров). А также позволяет организовать сервис «ИИ как услуга» (AIaaS) для внутренних пользователей, которые могут использовать LLM-модели и агентов для выполнения бизнес-задач.

«С учетом актуальных задач и скорости развития современных технологий вычислительная техника все чаще рассматривается рынком, как аппаратная платформа для искусственного интеллекта. И мы, как производители уже отвечаем на этот запрос: по нашей оценке, инвестиции компаний в разработку инфраструктурных решений для ИИ увеличились на 40%. Сегодня производители и потребители находятся в конструктивном диалоге, понимая значимость создания российской аппаратной базы для решения прикладных задач в области ИИ и необходимости популяризации пользы от практических кейсов внедрения новых технологий», – сказала генеральный директор Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

«Команда «К2 НейроТех» обладает многолетним опытом в построении ИИ-инфраструктуры, и при развитии продуктов мы, в первую очередь, ориентируемся на потребности бизнеса. Основной запрос рынка сегодня – сократить путь от идеи до результата и сделать ИИ действительно рабочим инструментом для бизнеса. Если наше решение ПАК-ML ориентировано на дата-сайентистов, ML-инженеров и аналитиков, создающих собственные модели под специфику бизнеса и отрасли, то новый продукт ПАК-AI – это следующий шаг, который значительно сокращает time-to-market при внедрении ИИ в бизнес-процессы. Решение обеспечивает удобный интерфейс для управления ИИ-инструментами, выбора необходимых функций и их адаптации под конкретные задачи, а также высокий уровень безопасности за счет размещения вычислительных мощностей и готовых ИИ-инструментов в ИТ-контуре компании», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

«Мы, как вендор с высоким уровнем ориентации на клиента и пониманием потребностей наших заказчиков, уделяем большое внимание интеграции наших инфраструктурных продуктов с решениями ключевых игроков российского рынка программного обеспечения. Развитие готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК) – одно из ключевых направлений нашего сотрудничества с компанией «К2Тех», нашим давним технологическим партнером. Гибкость и универсальность наших решений позволяет адаптировать их под различные бизнес-задачи, в том числе, в качестве надежной аппаратной платформы для современных AI-ПАКов, которые помогают ускорить внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы российских компаний», – отметил Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.