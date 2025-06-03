Московская биржа присоединилась к отраслевому клубу «Искусственный интеллект в финансах»

Московская биржа вошла в состав отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли», созданного «Альянсом в сфере ИИ» и «Ассоциацией ФинТех» для ускоренного развития ИИ и мультиагентных систем на финансовом рынке. К первому заседанию клуба присоединились руководители финтех-компаний, вошедших в состав объединения — среди них Московская биржа, Сбербанк, «Т-банк» и др. Участники клуба займутся разработкой предложений и рекомендаций по совершенствованию процессов внедрения и регулирования ИИ-решений, обменом лучшими практиками, а также формированием подходов к управлению рисками в финтехе. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Для Московской биржи искусственный интеллект — одно из фокусных направлений технологического развития. В структуре компании работает отдел ИИ, который отвечает за разработку и внедрение ИИ-решений на всех уровнях — от оптимизации внутренних процессов до реализации проектов для участников рынка. Среди последних собственных разработок — корпоративный ИИ-ассистент MOEX Insight AI, это CoPilot-решение, способное анализировать любые офисные приложения и веб-интерфейсы: ассистент самостоятельно распознает контекст задачи и управляется с помощью голосовых или текстовых команд.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Российский финтех демонстрирует редкий баланс: лидеры рынка конкурируют в создании ИИ-продуктов, но вместе работают на общее будущее отрасли. Московская биржа объединяется с ключевыми игроками для практического обмена опытом и рывка в развитии отраслевого искусственного интеллекта. Поскольку ИИ в финансовом секторе — это инвестиция в долгосрочную перспективу, мы готовы быть надежным партнером и активным участником развития отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансах».

Андрей Бурилов, управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи: «Каждое внедряемое инновационное решение должно оцениваться не только с технической, но и с экономической точки зрения — насколько оно действительно целесообразно и эффективно. Для Московской биржи принципиально важно, чтобы любые внедряемые инновации способствовали совершенствованию нашей ИТ-инфраструктуры, при этом с сохранением её высочайшей надежности, равного доступа к торгам для всех участников и соответствия требованиям Ultra Low Latency».

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги»: «Одной из ключевых задач объединения станет разработка первой в России единой методики оценки экономической эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта. Сегодня компании уже оценивают влияние ИИ-решений, но делают это по-разному. Унифицированный подход позволит участникам рынка «говорить на одном языке» — сопоставлять результаты, формулировать обоснованные ожидания от внедрения и снижать риски неэффективных инвестиций».