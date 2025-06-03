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Microsoft Teams стал доступен в Mymeet.ai

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai реализовала интеграцию с Microsoft Teams. Интеграция позволяет пользователям подключать ИИ-ассистента напрямую в Teams для автоматической расшифровки, структурирования и резюмирования онлайн-встреч. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Mymeet.ai применяет технологии обработки естественного языка для фиксации ключевых моментов совещаний, формирования кратких итогов и автоматического выделения задач. Интеграция с Microsoft Teams позволяет запускать ИИ-ассистента и получать итоги встреч в привычной рабочей среде — без переключения между платформами.

Новая интеграция реализована с учетом потребностей корпоративных пользователей, использующих Teams как основную платформу для коммуникаций. Сейчас Mymeet.ai интегрирован для работы с большинством популярных ВКС-платформ, включая Zoom, Google Meet, «Яндекс Телемост», SberJazz, TrueConf и «Контур.Толк».

«Мы стремимся сделать работу с информацией на встречах универсальной, безопасной и максимально удобной — независимо от сферы. Поддержка Microsoft Teams особенно важна для крупных корпораций, образовательных и медицинских проектов, использующих эту платформу как базовую. С Mymeet.ai они могут сосредоточиться на содержании общения, не тратя ресурсы на ручную фиксацию договоренностей», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Интеграция доступна всем пользователям. Подключение осуществляется через личный кабинет без необходимости дополнительной настройки.

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