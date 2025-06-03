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Меньше серверов, больше защиты: в контейнерах Orion soft будет развернута HR-платформа «Юнион»

Российский разработчик Orion soft и вендор «Нота», входящий в ИТ-холдинг «Т1», заключили технологическое партнерство для совместного развертывания HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион» в Nova Container Platform, платформе оркестрации контейнеризированных приложений Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В рамках партнерства Orion soft предоставил доступ к своему стенду, где специалисты «Нота» уже начали работы по контейнеризации системы «Юнион». Внедрение Nova Container Platform снизит потребление серверных ресурсов за счет оптимизации использования вычислительных мощностей и гибкого масштабирования системы «на лету». Помимо этого, существенно повысится безопасность решения за счет использования контейнерной изоляции.

«Сегодня компании стремятся к гибкости, масштабируемости и скорости внедрения новых сервисов — и всё это невозможно без перехода к микросервисной архитектуре и контейнерным технологиям. Наше решение Nova Container Platform играет ключевую роль в этой трансформации. Стратегическое партнерство с "Нота" — это еще одно подтверждение нашего курса на построение современной, отказоустойчивой и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры», — сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

«Для наших клиентов — крупных корпораций и госкомпаний — важно, чтобы HR-система не только решала задачи подбора, но и соответствовала стандартам кибербезопасности. Интеграция "Юнион" с Nova Container Platform позволяет снизить нагрузку на серверы за счет оптимизации ресурсов, сохраняя при этом отказоустойчивость и защищенность данных. Контейнерная изоляция минимизирует риски утечек, а встроенные инструменты мониторинга гарантируют прозрачность работы системы на каждом этапе. Для нас это переход на новый уровень надежности для клиентов», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота».

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