К Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединилась компания «РТК-ЦОД»

Координационный центр доменов .RU/.РФ и «РТК-ЦОД» подписали Меморандум о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «РТК-ЦОД».

Сотрудничество в рамках меморандума направлено на содействие в обеспечении развития сети Интернет на государственном языке Российской Федерации, а также в расширении поддержки средств интернет-адресации с символами алфавитов государственных языков республик Российской Федерации.

Документ скрепили подписями директор Координационного центра Андрей Воробьев и генеральный директор «РТК-ЦОД» Сергей Бочкарев.

«Цифровая среда должна быть доступной и удобной для каждого пользователя, а русский язык – не просто средство общения, но и часть цифровой идентичности миллионов людей. Поэтому поддержка кириллической интернет-адресации – важный шаг к цифровому суверенитету и комфорту пользователей. Мы рады, что ведущие игроки отрасли разделяют наше видение и готовы вместе развивать русскоязычный интернет, делая его более технологичным, безопасным и удобным», – сказал Андрей Воробьев.

«Это соглашение позволит внести значимый вклад в развитие национальных средств сети интернет и продемонстрирует культурную целостность народов России в рамках современных систем интернет-коммуникаций», – сказал Сергей Бочкарев.

В мае 2025 г. к Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединились «РосНИИРОС», «Технический центр Интернет», МСК-IX, «Руцентр», «Рег.Ру», «Русские имена», «Лаборатория МБК», РОЦИТ, Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, РУДН, МГЛУ и другие российские организации.