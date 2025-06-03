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iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

Компания iTProtect, специализированный системный интегратор в области информационной безопасности (ИБ), завершила проект по переходу с зарубежной платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в области безопасности айдентити. Данное решение стало закономерным этапом импортозамещения и развития корпоративной инфраструктуры безопасности компании. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

PAM, как класс решений, является одним из основных в портфеле iTProtect, а количество реализованных проектов в этом направлении исчисляется десятками. В частности, среди них свыше 10 внедрений Indeed PAM, включая проекты в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, ритейл и финансы.

Indeed Privileged Access Manager — продукт, который позволяет централизованно управлять действиями пользователей с расширенными правами и строго контролировать доступ к корпоративным ресурсам со стороны сотрудников и подрядчиков. Система обеспечивает многофакторную аутентификацию, фиксирует все действия внутренних и внешних пользователей, выполняемых в рамках привилегированных сессий, и записывает их в журнале событий.

Особенностью проекта стала необходимость в бесшовном переходе c действующей PAM-системы на Indeed PAM. Это потребовало больше усилий по сравнению с типовым внедрением «с нуля». Задача усложнялась из-за необходимости аккуратного переноса учетных записей и паролей, хранившихся в действующей системе, нужно было сохранить все данные и обеспечить их работоспособность в новой среде.

«Для перехода на отечественное решение необходимо было изменить процесс предоставления доступов, а также переработать матрицу привилегий для перераспределения ролей и администраторских прав. Это позволило более точечно разграничить права различных категорий пользователей - штатных сотрудников, внешних ИТ-подрядчиков и заказчиков, которым дается доступ в рамках пилотного тестирования ИБ-продуктов», — отметил Иван Свиридов, руководитель отдела контроля доступа и защиты данных iTProtect.

В процессе перехода специалистам интегратора пришлось решить ряд сложных технических задач, включая разработку более 15 специализированных коннекторов для интеграции с корпоративными веб-системами и сервисами. В настоящее время Indeed PAM уже обеспечивает полный контроль привилегированных пользователей к используемым в организации ИТ, ИБ и бизнес-системам, включая CRM и BPM.

«С учетом накопленного опыта внедрений за четыре года сотрудничества с «Индид», мы видим, как вендор постоянно развивает свой продукт, добавляет новый функционал, показывает высокий уровень технической поддержки. Поэтому, когда встал вопрос импортозамещения собственной PAM-системы, выбор в пользу партнера оказался достаточно простым», — сказал Максим Головлев, управляющий директор iTProtect.

«Информационные технологии и кибербезопасность, как и другие отрасли в России, сегодня подвержены множеству угроз. Принимая это во внимание, мы четко осознаем, насколько важно предоставлять нашим партнерам и заказчикам надежные продукты в области защиты айдентити, которые не только способствуют импортозамещению, но и укрепляют устойчивость ИТ-систем к современным атакам. Продукт Indeed PAM является полностью отечественной разработкой, что позволяет гибко адаптироваться к запросам бизнеса, гарантируя надежный и контролируемый доступ к критически важным ресурсам, что особенно важно в условиях роста ИБ-рисков», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

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