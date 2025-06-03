«Группа Астра» и НТЦ «Модуль» стали стратегическими партнерами

НТЦ «Модуль» и «Группа Астра» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Ранее компании уже провели совместную работу по адаптации встраиваемой операционной системы Astra Linux Embedded со специальным оборудованием, производимым НТЦ «Модуль». Теперь эксперты объединят свои усилия для реализации и масштабирования проектов импортозамещения высокотехнологичного оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры.

Меморандум был подписали Александр Горбатовский, заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» и технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков.

Новое сотрудничество положит начало совместной работе по реализации опытно-конструкторских и технологических работ в области создания инновационных программных комплексов и программного обеспечения.

Еще до официального подписания документа эксперты вендора и НТЦ «Модуль» успешно завершили адаптацию ОС Astra Linux Embedded и специализированных устройств перед их вводом в промышленную эксплуатацию. Установка на них российской ОС позволяет обеспечить импортонезависимыми компонентами оборудование для промышленности, строительства, энергетики, транспорта, авиации и других отраслей экономики.

В рамках нового договора партнеры объединят усилия в области реализации проектов импортозамещения критических информационных инфраструктур, что станет удобной возможностью для масштабирования комплексного решения. Еще одним важным направлением взаимодействия сторон станут опытно-конструкторские и технологические работы в области создания инновационных аппаратно-программных комплексов.

«Серверная и десктопная редакции Astra Linux хорошо известны пользователям, а её мобильный вариант установлен на множестве планшетов для офисной и выездной работы. Встраиваемая операционная система скрыта «под капотом» специализированных устройств, однако круг технологических партнёров «Группы Астра» и перечень специальных девайсов на нашей операционной системе динамично растут, что является объективным показателем того, что интерес рынка к суверенным технологиям усиливается. Astra Linux Embedded уже часто используется в промышленных контроллерах, системах контроля доступа и видеонаблюдения, навигационных приборах, межсетевых экранах, системах контроля и управления доступом (СКУД), информационных киосках и т. д. Такой рост линейки поддерживаемых устройств соответствует целям нашей компании, связанным с комплексным импортозамещением ИТ-инфраструктуры предприятий, в том числе их физического оборудования», – отметил технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков.