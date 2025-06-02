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«СберТех» и MIND Software обеспечат бизнес решениями для хранения и управления данными

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик системного и инфраструктурного ПО MIND Software подписали соглашение о технологическом партнерстве в области интеграции и внедрения решений по виртуализации для корпоративного сектора. Сотрудничество направлено на построение интеллектуальных платформ хранения и управления данными в высокотехнологичных ИТ-инфраструктурах. Соглашение подписали генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев и генеральный директор MIND Software Антон Груздев. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Компании планируют проверить совместимость различных технологий MIND Software со стеком системного и инфраструктурного ПО «СберТеха». В частности, российские разработчики выполнят интеграцию программно-определяемой системы хранения данных MIND uStor и серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Комплексное использование инструментов компаний позволит российскому бизнесу создавать высокопроизводительные и масштабируемые хранилища данных с максимальной отказоустойчивостью. Пилотные проекты в рамках партнерства планируется запустить уже в III квартале 2025 г.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Cинергия технологических решений «СберТеха» и компетенций MIND Software позволит создавать цифровые продукты нового поколения — гибкие, безопасные и масштабируемые. Мы уверены, что это начало долгосрочного и продуктивного сотрудничества».

Антон Груздев, генеральный директор MIND Software: «Мы видим серьезный интерес со стороны рынка к продуктам, способным обеспечивать надежное, быстрое и удобное управление данными на уровне инфраструктуры, и рады объединить усилия с такой значимой технологической компанией, как «СберТех». Уверены, вместе мы сделаем большой вклад в усиление технологического суверенитета как внутри банковского сектора, так и за его пределами».

Операционная система Platform V SberLinux OS Server обеспечивает работоспособность различных приложений. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует современным критериям надежности и производительности. Система также сертифицирована по четвертому уровню доверия и отвечает требованиям ФСТЭК России в области информационной безопасности к операционным системам, средствам виртуализации и средствам контейнеризации четвертого класса защиты.

MIND uStor — программно-определяемая система хранения данных, ориентированная на корпоративных заказчиков. Это инфраструктурное программное обеспечение, которое позволяет построить отказоустойчивое, масштабируемое и производительное хранилище данных. Основными отличительными особенностями продукта являются возможность работы практически на любом серверном оборудовании х86 архитектуры, поддержка широкого спектра протоколов взаимодействия, простота управления и интеграции с платформами серверной и контейнерной виртуализации, в том числе в гиперконвиргентных (HCI) конфигурациях.

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