«СберТех» и «Гринатом» предложат решения для технологической независимости российской экономики

Компании подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и совместного продвижения цифровых продуктов и платформ, а также обеспечения технологической независимости. Со стороны «СберТеха» (дочерняя компания Сбербанка) подписантом выступил генеральный директор Максим Тятюшев, со стороны АО «Гринатом» — генеральный директор Андрей Лавров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В совместных проектах компании будут применять отечественные программные продукты, обеспечивающие высокую производительность и соответствующие требованиям регуляторов в области импортозамещения и кибербезопасности. Так, одним из продуктов станет российская цифровая платформа Platform V от «СберТеха», включающая в себя более 90 продуктов для разработки приложений и ИТ-систем. Партнерство позволит сторонам обмениваться опытом, углублять и расширять свою инновационную компетентность.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В рамках партнерства мы предложим лучшие практики, которые стали фундаментом технологического лидерства Сбербанка и других российских корпораций. Наш опыт показывает, что применение продуктов Platform V позволяет не только создать целостный и устойчивый ИТ-ландшафт, но и дает ряд бизнес-преимуществ — от экономии времени и ресурсов на разработку до повышения производительности сервисов и приложений. Синергия внушительного отраслевого опыта «Гринатома» и нашего высокотехнологичного ПО откроет возможности для разработки эффективных инструментов цифровой трансформации российской экономики».

Андрей Лавров, генеральный директор «Гринатома»: «Мы обслуживаем сотни предприятий «Росатома» по всей стране, оказывая им ИТ-поддержку и внедряя корпоративные системы. Для обеспечения их стабильности и повышения доступности сервисов нам необходимы решения, отвечающие современным стандартам инфобезопасности и импортозамещения. Мы ожидаем, что интеграция решений «СберТеха» в нашу ИТ-архитектуру поддержит ее производительность на высоком уровне, дополнительно ускорит и масштабирует процесс внедрения инновационных технологий. Важными направлениями сотрудничества со «СберТехом» станут внедрение новых доверенных программно-аппаратных комплексов, роботизация процессов, исследование технологий искусственного интеллекта и их применение в цифровой трансформации».