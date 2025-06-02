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Цифровизация Искусственный интеллект
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Сбербанк поможет в разработке ИТ-продуктов для авиаотрасли

ООО «Сбер Бизнес Софт» (входит в группу «Сбер») и ООО «АФЛТ-Системс» (входит в группу компаний «Аэрофлот») заключили соглашение о сотрудничестве. Предмет партнерства — разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в частности большие языковые модели (LLM). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны планируют вместе создавать персонализированные ИИ-сервисы для авиапассажиров и оптимизировать бизнес-процессы. Такое сотрудничество укрепит технологический суверенитет российской авиации. Внедрение искусственного интеллекта повысит скорость обработки запросов, улучшит аналитику данных и сделает сервисы более удобными для клиентов.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB: «Мы рады партнерству с "АФЛТ-Системс" — ключевым разработчиком ИТ-решений в авиации. Наша цель — сделать опыт пассажира максимально комфортным, бесшовным и персонализированным. "Сбер" обладает сильной экспертизой в ИИ и больших данных, а у "АФЛТ-Системс" есть глубокое понимание потребностей отрасли. В этой синергии мы будем создавать ИИ-решения международного уровня, которые изменят представления о возможностях "цифры" в авиации».

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