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«РТК-ЦОД» запускает мобильные центры обработки данных под ключ

«РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») представила новое решение — мобильные центры обработки данных под ключ. Заказчик устанавливает инфраструктурные комплексы в готовом виде прямо на своей территории при необходимости масштабирует их. Решение позволяет компаниям быстро создавать собственные ИТ-среды без необходимости строить стационарные объекты, обеспечивает надежное, безопасное хранение и обработку больших объемов данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Мобильные ЦОД (МЦОД) от «РТК-ЦОД» включают отказоустойчивую инфраструктуру, электропитание с резервированием, системы охлаждения и мониторинг, имеют повышенную производительность. Специалисты РТК-ЦОД устанавливают и конфигурируют МЦОДы по индивидуальному проекту в соответствии с требованиями заказчика, а затем обеспечивают техническую поддержку в режиме 24х7.

Решение подходит для промышленных предприятий, нефтегазового сектора, энергетики и других отраслей, которым нужна локальная ИТ-инфраструктура.

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД»: «По данным аналитиков, до 2028 г. в России будут расти темпы роста использования стойко-мест: многие площадки, особенно в крупных регионах, продаются еще на этапе строительства. Поэтому дефицит стойко-мест в коммерческих ЦОД, который мы наблюдаем уже несколько лет, будет только увеличиваться. При этом не все компании готовы переносить ИТ-инфраструктуру в облако либо же строить собственный ЦОД. Наши мобильные ЦОДы позволяют быстро и безопасно создать инфраструктуру под ключ, помогают снизить затраты и ускорить запуск новых проектов».

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