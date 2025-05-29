VisionLabs стала технологическим партнером сервиса для полностью биометрического заселения в отель

Компания VisionLabs из области компьютерного зрени, стала технологическим партнером решения по биометрическому заселению в отель без паспорта. Проект реализован совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Сервис моментальной регистрации «Мигом» доступен всем гражданам России. Чтобы им воспользоваться, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Далее пользователь входит в специальный личный кабинет на сайте отеля, разработанный VisionLabs, и подключает регистрацию по лицу. После этого в момент заселения достаточно посмотреть в камеру биометрического терминала на стойке регистрации. Паспорт не понадобится: необходимые персональные данные для заселения автоматически поступят сотруднику отеля.

Такая бесшовность для гостей достигается за счет интеграции сервиса Face CheckIn от VisionLabs с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. При этом биометрия не передается сторонним организациям, в том числе гостинице. Подтверждение личности происходит исключительно в контуре ЕБС.

«Мы первыми в мире интегрировали решение по биометрическому заселению с государственной платформой цифровой идентификации граждан. Благодаря этому паспорт больше не нужен: необходимые персональные данные гостя поступают в отель напрямую с “Госуслуг”. Мы рады, что наши технологии сделали возможным такой масштабный проект, который выводит пользовательский опыт на новый уровень», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

Сервис построен на базе платформы распознавания лиц Luna Platform 5, разработанной VisionLabs. Алгоритмы VisionLabs лидируют по скорости и точности в международном рейтинге NIST. По результатам тестирования NIST, точность распознавания лиц составляет до 99,9%. Система сможет узнать человека даже при частично перекрытом лице, появившейся бороде, в очках или медицинской маске.

Сервис Face CheckIn позволит ускорить обслуживание гостей, а также снизить нагрузку на сотрудников отеля, что особенно актуально в высокий сезон. Благодаря применению биометрии длительность регистрации сократится с 3-5 минут до 20 секунд. При этом гость всегда сможет выбрать, как именно проходить регистрацию: по паспорту или по биометрии.