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Ainergy и «Медиа-Тел» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ-решений

«Медиа-тел» и разработчик BPA-платформы Ainergy объявили о стратегическом партнерстве для расширения спектра ИИ-продуктов в портфеле интегратора.

В ходе партнерства разработчик и поставщик планируют запуск пилотных проектов для телеком-операторов и корпоративных клиентов, включая внедрение ИИ-агентов для управления инцидентами и прогнозной аналитики трафика.

«Мы строим AI-агентов с широким спектром задач реального времени, то есть для нас компромисс когнитивности и времени отклика модели — постоянная проблема. С Ainergy мы получаем быстрый доступ к самым актуальным моделям и можем подбирать наилучшие сочетания», — отметил генеральный директор «Медиа-тел» Константин Левчин.

Ainergy — это BPA-платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием генеративных нейросетей и машинного обучения. Решение включает: ИИ-ассистентов для обработки запросов, генерации текстов и анализа данных, автоматизацию документооборота (OCR для распознавания документов, транскрибация аудио/видео), интеграцию с корпоративными системами (ITSM, CRM, ERP) и low-code-настройку процессов. Платформа поддерживает гибридные сценарии развертывания: облачные сервисы для открытых данных и on-premise-решения для конфиденциальной информации.

«Мы рады, что группа компаний «Медиа-Тел» выбрала нашу платформу. Это подтверждает, что Ainergy способна решать задачи любого масштаба для корпоративных клиентов. Наши инструменты, такие как автозаполнение данных в CRM и автономные агенты для ITSM, уже доказали свою эффективность в проектах», — сказал Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

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