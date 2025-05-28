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Коммутаторы для сетей ЦОД: исследование рынка

До 2022 г. в высокоскоростных сетях ЦОДов использовались коммутаторы практически исключительно зарубежных вендоров, и сейчас идет активное замещение продуктами российских производителей. Чтобы изучить, на каких решениях компании из разных индустрий строят свои сети ЦОД сегодня, эксперты «Инфосистемы Джет» и «ИКС» провели исследование с глубинными интервью ИТ-руководителей из 50 компаний. Более половины (62%) из них эксплуатируют ЦОДы, насчитывающие 10 и более стоек (некоторые компании — до 500 стоек). Емкость ЦОДов еще 30% респондентов составляет от трех до 10 стоек. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

На уровне доступа для подключения серверов большая часть заказчиков применяет каналы Ethernet на скорости 10 и 25 Гбит/с. На уровне межкоммутаторного взаимодействия наиболее распространены Ethernet 40 и 100 Гбит/с соответственно. Большая доля заказчиков (60%) применяет Fibre Channel для организации сетей систем хранения данных (СХД).

В инфраструктуре компаний зачастую используется оборудование нескольких вендоров — как российских, так и зарубежных. 70% респондентов используют сетевые коммутаторы американской Cisco Systems, на втором месте из зарубежных вендоров — китайская Huawei, ее упомянули 39% респондентов, также 18% назвали Hewlett Packard Enterprise, 16% — Juniper Networks и 4% — Extreme Networks.

Абсолютный лидер среди российских производителей — новосибирская компания «Элтекс», ее оборудование используют 50% респондентов. При этом несколько экспертов отметили, что российские коммутаторы устанавливают на менее критичных участках, отдавая для наиболее важных предпочтение той же Cisco.

В разговоре о планах по развитию инфраструктуры 34% респондентов заявили, что они продолжат закупать оборудование тех ушедших с рынка России зарубежных вендоров, решения которых они уже используют. При этом почти 40% столкнулись с проблемами, связанными с поддержкой и модернизацией используемого оборудования ушедших с рынка производителей. Также 16% опрошенных компаний планируют перейти на оборудование зарубежных вендоров, которые продолжают работать в России. Таким образом, несмотря на сложности, более половины респондентов планируют использовать зарубежное оборудование.

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Инфосистемы Джет

В числе основных недостатков сетевых решений российских производителей заказчики называют недостаточный функционал (18% респондентов), высокую стоимость (14%), сильную зависимость от зарубежной элементной базы (12%) и недостаточный уровень сервисной поддержки (12%).

Отдельно в исследовании был изучен вопрос, повлияло ли на планы заказчиков по развитию сетей в ЦОДах возможное внедрение систем на базе искусственного интеллекта. Подавляющее большинство респондентов (92%) либо не изменили свои планы, либо не рассматривали этот вопрос. Только четыре заказчика из пятидесяти ответили, что повлияло. Стоит отметить, что такие планы зависят от масштабов и специфики компаний.

Сергей Андронов, директор центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет»: «Отечественные разработчики сейчас доводят функционал своих продуктов до уровня решений ушедших вендоров, и в некоторых направлениях уже весьма успешно. При этом стоит иметь в виду, что зарубежные компании не стоят на месте и развивают программно-управляемые сети с ИИ. Очевидно, это следующий шаг, к которому нужно быть готовыми. При возвращении на рынок иностранных вендоров компании, построившие инфраструктуру на текущей аппаратной базе без учета возможных интеграций в будущем, могут столкнуться с проблемами дальнейшего развития из-за несовместимости оборудования. Как интегратор, мы видим свою задачу в том, чтобы быть проводником на этом пути возможных изменений в будущем. Мы не только обладаем экспертизой в новом российском оборудовании, которое сейчас активно появляется на рынке, проводим большое количество тестов, но и продолжаем наращивать экспертизу в традиционных для России до 2022 г. вендорах, таких как Cisco, Huawei, Juniper».

«Наше исследование охватывает один из самых проблемных сегментов в части импортозамещения — коммутаторы для центров обработки данных. Использование в этих устройствах высокопроизводительных специализированных микросхем затрудняет их выпуск в России. Тем не менее, как показал наш опрос, большое число компаний уже используют продукты российских производителей, среди которых определился явный лидер. Но передел рынка еще не завершен — несмотря на все логистические и сервисные риски, половина заказчиков собираются и дальше использовать зарубежное оборудование», — отметил Александр Барсков, директор по контенту, «ИКС».

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