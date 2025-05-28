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«Инарктика» оптимизировала кадровый учет при поддержке «Норбит»

Компания «Норбит» обеспечила переход «Инарктики», российской компании в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), на новую версию «1С: Зарплата и управление персоналом». Это позволило повысить эффективность и ускорить бизнес-процессы, касающиеся расчетов с сотрудниками.

На старте интегратор провел комплексный аудит исторической системы и собрал требования к будущей. За 25 дней эксперты сформировали стратегию и дорожную карту миграции, полностью сохранив функционал и весь объем накопленных сведений. Во время основной фазы проекта «Норбит» занимался доработками и тестированием «: ЗУП 3.1 Корп». Были обновлены показатели для расчета зарплаты, настроены системы передачи и переноса данных и интеграции справочников, налажены формулы начислений и удержаний.

Специалисты «Норбит» реализовали целый комплекс взаимосвязанных задач, внедрили и адаптировали продукт под специфические требования «Инарктики». Они установили и настроили системное и сетевое программное обеспечение, соединили между собой информационные модули. Это позволило в автоматическом режиме синхронизировать данные о сотрудниках, повысить безопасность хранения информации.

Андрей Баранов, заместитель генерального директора «Инарктика», сказал: «В условиях активно развивающегося бизнеса мы уделяем максимум внимания росту эффективности процессов и внедрению необходимых для этого ИТ-решений, в том числе в сфере управления персоналом. Инвестиции в технологии позволяют нам автоматизировать рутину, разгрузить людей и высвободить ресурсы для более творческих задач. Эксперты «Норбит» не только помогли нам перейти на свежую версию платформы, но и сделали это максимально бесшовно, сохраняя непрерывность производственных операций и минимизируя потенциальные риски».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Проект получился действительно интересным и ценным для развития внутренней экспертизы. Мы максимально адаптировали систему под конкретные потребности и процессы компании, значительно повысили ее функциональность и эффективность. Уверен, обновленные инструменты принесут дополнительную ценность, упростят оркестрацию и станут важным этапом на пути к дальнейшему технологическому развитию компании».

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