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«Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей

«Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряет процесс общения и повышает его эффективность. Система обеспечивает бесперебойную и прозрачную коммуникацию, доступ к полной истории взаимодействия с клиентом, возможности для анализа обращений пользователей. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

В рамках проекта Navicon интегрировал уже настроенные в «Росэлторг» бизнес-процессы и ИТ-решения с BPMSoft. Это позволило достичь омниканальности в обслуживании пользователей, объединив три канала связи на одной платформе: теперь входящие и исходящие звонки, электронные письма и Telegram-сообщения можно обрабатывать в одном окне.

«Скорость и качество обработки заявок – важнейшие показатели эффективности работы центра поддержки пользователей. По итогам проекта мы смогли доработать информационную систему, в рамках которой каждый специалист колл-центра может найти путь любого обращения. Таким образом, решение обеспечивает непрерывность общения и прозрачность коммуникации. Помимо этого, значительно расширились аналитические возможности, позволяющие принимать верхнеуровневые управленческие решения по совершенствованию сервисов площадки на основании обращений пользователей», – отметил Сергей Зайцев, заместитель генерального директора «Росэлторг».

Проект по автоматизации бизнес-процессов в центре поддержки пользователей «Росэлторг» еще продолжается. Командой Navicon cоздана более сложная форма отчетности с большим количеством показателей, включая среднее время ответа по различным каналам коммуникации и варианты подсчета SLA. Разработана двусторонняя интеграция с системой второй линии поддержки YouTrack.

Команда продолжает работу в рамках проекта поддержки, формируя перечень требований для последующего улучшения функциональности продукта. В рамках развития внедренного решения планируется в том числе обновить систему BPMSoft до актуальной версии.

«Предложенное ИТ-решение обладает высокой масштабируемостью за счет облачной инсталляции, что делает его гибким и устойчивым к росту потребностей бизнеса. В основе платформы лежит принцип low-code, благодаря которому запуск новых процессов происходит в считанные дни или недели, а не месяцы. Это не только ускоряет цифровую трансформацию, но и существенно снижает совокупную стоимость владения системой, оптимизируя бюджеты на сопровождение и развитие ИТ-ландшафта клиента», — сказал Сергей Сюй-Кей-Мин, руководитель департамента BPM Navicon.

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