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VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии

Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Сервис моментальной регистрации «Мигом» доступен гражданам России, которые пользуются Единой биометрической системой (ЕБС). Первым решение подключил Cosmos Moscow Paveletskaya Hotel, который входит в федеральную гостиничную сеть Cosmos Hotel Group.

Пользователям сервиса в момент заселения не нужен паспорт — достаточно посмотреть в камеру биометрического терминала. После этого необходимые данные автоматически поступают сотруднику отеля. Такая бесшовность достигается за счет интеграции сервиса Face CheckIn от VisionLabs с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС.

«Мы рады, что наши технологии сделали возможным такой масштабный проект, который выводит пользовательский опыт на новый уровень. Мы уверены, что решение задаст тренд на биометрические услуги в гостиничной индустрии и повысит технологичность сферы, а значит, и удобство для пользователей», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Ни одна система до этого не позволяла заселяться в отель просто по взгляду в камеру, без предоставления документов и лишних действий. Мы настроили интеграцию с порталом “Госуслуг” и Единой биометрический системой, создали защищенный контур и позаботились об удобном личном кабинете для гостиницы. Теперь заселиться в отель по биометрии так же легко, как оплатить кофе по лицу», — отметил Денис Студенцов, директор по развитию бизнеса VisionLabs.

Сервис позволит ускорить обслуживание гостей, а также снизить нагрузку на сотрудников отеля. Благодаря применению биометрии длительность регистрации сократится с 3–5 минут до 20 секунд. При этом гость всегда сможет выбрать, как именно проходить регистрацию: по паспорту или по биометрии.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в ЕБС. Это можно сделать в тысячах отделений банков по всей стране. Полный перечень точек регистрации представлен на портале «Госуслуг» и сайте Банка России.

При заселении биометрия пользователя не передается сторонним организациям, в том числе гостинице. Подтверждение личности происходит исключительно в контуре государственной биометрической системы.

«Вместе с партнерами и при поддержке правительства нам удалось реализовать по-настоящему уникальный проект. Впервые в мировой практике проведена интеграция государственной системы биометрической идентификации с гостиничной инфраструктурой. Рассчитываем, что новая услуга будет в равной степени интересна как гражданам, так и представителям отрасли. Для одних — сделает пребывание в отеле еще комфортнее, для других — откроет новые возможности совершенствования клиентского опыта и бизнес-процессов», — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора ЕБС.

«Внедрение технологий биометрии для заселения в отель — это стратегический шаг в цифровизации сервисов в индустрии гостеприимства. Мы гордимся тем, что именно Cosmos Moscow Paveletskaya Hotel стал первым в России отелем, кто в партнерстве с ЦБТ и VisionLabs внедрил данное решение и подключился к сервису “Мигом”. Эта технология не только повышает комфорт гостей и экономит время при заселении, но и позволяет оптимизировать и улучшить бизнес-процессы. Отель ежегодно принимает почти 80 тыс. гостей, и для нас особенно важно внедрять цифровые решения и услуги, которые делают их пребывание максимально удобным и технологичным. Я уверен, что подобные цифровые сервисы формируют новые стандарты качества в туристической отрасли и открывают перспективы для масштабирования цифровых решений в индустрии», – сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

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