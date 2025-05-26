Versta.io и «Почта России» упростили жизнь корпоративным пользователям

Цифровой логистический оператор Versta.io добавил в личный кабинет клиентов возможность управлять почтовыми отправлениями через «Почту России» в режиме «единого окна». Нововведение позволит клиентам Versta.io сократить рутинную нагрузку на административных сотрудников до 80%. «Почта России поддерживает партнерские решения, которые помогают расширить возможности сервисов. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Платформа Versta.io упрощает взаимодействие корпоративных пользователей при работе с сервисами «Почты России». Облачный сервис сокращает время обработки почтовых отправлений и упрощает их оформление. Система интегрируется с другими логистическими продуктами. Подключение к сервису возможно в течение одного-двух дней в любом регионе России, где присутствуют офисы клиента. Клиенту, как правило, требуется около недели, чтобы полностью под себя настроить все бизнес-процессы и обучить сотрудников.

Versta.io автоматически формирует необходимый комплект документов — описи, уведомления и реестры — и обеспечивает контроль сроков и статусов отправлений. Ключевое преимущество платформы — это единый договор, действующий на всей территории России, что упрощает работу с корреспонденцией и почтовыми отделениями в разных регионах страны.

Платформа позволяет отправлять все виды почтовых отправлений: простые и заказные письма, отправления с уведомлением, ценные письма с описью вложения и бандероли. Процесс полностью переведен на безналичный расчет. Это сокращает время обработки документов и помогает оптимизировать налоговые платежи, включая НДС.

Система минимизирует ошибки при оформлении через единый интерфейс, что снижает риск штрафов за просрочку. Все отправления отслеживаются в личном кабинете, что исключает необходимость работы с бумажными квитанциями.

Кроме того, подразделения компании-клиента получают возможность самостоятельно управлять корреспонденцией, контролируя сроки и статусы доставки. Это ускоряет процессы и распределяет ответственность между отделами.

Система предлагает гибкие настройки прав доступа, которые можно адаптировать под каждого пользователя. Встроенные инструменты аналитики дают возможность отслеживать активность по отделам, проектам и отдельным сотрудникам, обеспечивая полную прозрачность почтового документооборота. Это касается не только отправлений через «Почту России», но и других служб доставки, таких как СДЭК, КСЭ и т.д.

Продукт обладает масштабируемостью, что позволяет внедрять его в компаниях различных отраслей. Решение будет востребовано среди организаций и предприятий с централизованными службами бухгалтерского учета, юридического сопровождения и кадрового делопроизводства.

«Мы интегрировали взаимодействие с «Почтой России» в «Личный кабинет Versta.io» заказчика, чтобы закрыть все потребности компаний в корпоративной логистике в едином окне. Многие клиенты даже не задумывались, что существует решение, которое закрывает все их задачи, пока не протестировали сервис. В процессе внедрения сервиса учитывалась активная обратная связь пользователей, анализировались потребности и задачи каждой структуры, задействованной в документообороте организации. Мы не просто автоматизировали, а полностью устранили рутинные операции, для сотрудников бухгалтерий, юридических и кадровых служб, — отметила Наталья Мажина, сооснователь и операционный директор цифрового логистического оператора Versta.io. — Уже сегодня сервисом пользуются около пятисот компаний, включая лидеров технологического сектора, что подтверждает растущий спрос на цифровую трансформацию логистических процессов».

Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора Versta.io: «Мы развиваем цифровую логистику — перспективный сегмент, доля которого на глобальном рынке экспедиторских услуг по прогнозам вырастет к 2030 г. с 4% до 16%. При этом, в отличие от большинства игроков, сосредоточенных на трансграничной торговле, магистральных перевозках и e-commerce, мы делаем также акцент на корпоративной логистике. Наша миссия — комплексно закрывать логистические потребности бизнеса, предлагая клиентам оптимальные форматы решения их задач».

«Почта России поддерживает проекты, которые помогают создавать кастомизированные решения для клиентов, учитывающие специфические запросы. Наши партнеры из Versta.io создали удобный продукт для корпоративных заказчиков», — отметил директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко.

Сегодня пользователям сервиса доступны все регионы России. Продуктом уже пользуются сотрудники российских компаний, таких как «ЭР-Телеком Холдинг», «Атол», «Самокат», «Мегамаркет», «СберЛогистика», «Купер» и др.

«Мы почти полностью отказались от наличных расчетов. Сократились трудозатраты на оформление и отправку писем «Почтой России: отпала необходимость в авансовых отчетах, а создание одного конверта — благодаря функции автозаполнения — теперь занимает менее минуты. Также снизилось количество возвратов писем и ошибок в корреспонденции. А еще статус писем можно отслеживать в личном кабинете на любом этапе доставки», — сказала Маргарита Гаврюшкина, директор департамента административного обеспечения онлайн-ритейлера «Самокат».

Маргарита Гаврюшкина также отмечает значительную оптимизацию бизнес-процессов в компании благодаря экспертной поддержке специалистов Versta.io. По ее словам, наиболее эффективные решения появлялись, когда команда заказчика формулировала не технические требования, а желаемый результат. Такой подход — с фокусом на клиентский сервис и технологии — позволяет не только адаптировать решения под конкретные задачи заказчика, но и снизить нагрузку на ИТ-инфраструктуру «Почты России» и ее отделения.

«Сервис предлагает гибкие настройки личного кабинета, которые можно адаптировать под различные цели: срочность доставки, экономию бюджета и аналитику по отделам. К тому же, служба поддержки Versta.io оперативно решает вопросы — простые запросы обрабатываются за пять минут, а нестандартные ситуации, сложные случаи разбирают в течение дня, — сказала Елена Олейник, менеджер административного отдела компании «СберЛогистика». — Для крупных офисов автоматизирован процесс сдачи и получения писем в почтовых отделениях, в связи с чем можно оперативно изменять объемы отправок в зависимости от текущих задач. Кроме того, если раньше нам приходилось убеждать сотрудников в преимуществах работы с сервисом, то теперь они сами активно подключают новых пользователей. Мы наблюдаем устойчивый рост числа проектов и отделов, переходящих на управление корреспонденцией через единый интерфейс».

До конца 2025 г. Versta.io планирует подключить две тысячи новых организаций, одновременно расширяя географическое присутствие сервиса.