M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле

Крупные торговые сети сегодня активно используют технологические возможности для трансформации операционной деятельности, начиная от аналитической работы с большими данными и заканчивая созданием креативного рекламного контента. Одним из наиболее значимых направлений становится внедрение облачных решений, построенных на серверах с мощными графическими процессорами (GPU), предназначенными для интенсивных параллельных вычислений, в том числе для работы инструментов искусственного интеллекта. По данным Future Market Insights, к 2035 г. рынок GPU будет расти со среднегодовым темпом роста 32% и достигнет объема в $1,96 млрд. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Предиктивная аналитика покупательского спроса

Облачная инфраструктура на базе серверов с GPU позволяет обрабатывать большие массивы данных, существенно увеличивая скорость расчетов и анализ статистической информации, связанной с управлением ассортиментом, оптимизацией цен и маркетинговых кампаний. По данным Precedence Research, объем мирового рынка предиктивной аналитики в 2024 г. составил $14,41 млрд, а в 2025 г. достигнет $17,49 млрд.

Самый популярный кейс для предприятий розничной торговли в России – это внедрение системы прогнозирования спроса на товары, основанной на глубокой аналитике больших данных. Такая система позволяет значительно повысить точность прогнозов и снизить издержки на избыточные запасы, что дает бизнесу возможность снижать риски потери прибыли вследствие ошибок планирования.

Повышение точности рекомендаций товаров с помощью GenAI

Алгоритмы глубинного обучения ИИ (GenAI) требуют значительных вычислительных ресурсов, особенно при анализе изображений и текстов. Благодаря использованию облачных GPU, нейронные сети способны гораздо быстрее обрабатывать массивы информации и формировать высококачественные персональные рекомендации, что повышает уровень лояльности потребителей. В результате внедрения GenAI для рекомендательных алгоритмов число повторных заказов и средний чек растут. По данным IDC, ретейлеры уже получают $3,45 на каждый доллар, вложенный в ИИ.

Применение компьютерного зрения для оптимизации логистических цепочек и складской инвентаризации

Компьютерное зрение, работающее на облачном GPU, способно автоматически идентифицировать товары, отслеживать движение грузов и помогать в оценке состояния запасов, что сокращает расходы на инвентаризационный учет и контроль наличия товара на складе. По данным опроса, который провел Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2024 г., 78% из 2,3 тыс. опрошенных российских организаций проявляют интерес к решениям на основе компьютерного зрения.

Моделирование покупательского поведения в real-time режиме

Мощные облачные графические процессоры позволяют в реальном времени отслеживать движение покупателей непосредственно в магазине и обрабатывать видеоданные. Такое наблюдение позволяет оперативно управлять клиентопотоками, в том числе автоматически оценивать загрузку касс, что помогает ритейлу уменьшать время ожидания в очереди. Помимо этого, мониторинг покупательского поведения в реальном времени позволяет делать динамическое ценообразование на e-commerce платформах. Это напрямую влияет на удовлетворенность покупателей и увеличение продаж сопутствующих товаров. По прогнозам Research Nester, объем рынка решений для моделирования покупательского поведения в реальном времени (решений для взаимодействия с клиентами) в 2025 г. составит $23,7 млрд.

Генерация мультимедийного контента для цифровой рекламы с применением GPU

Рекламный контент требует регулярного обновления и адаптации под разные целевые группы потребителей. Облачные сервисы с GPU уменьшают время на рендеринг сложной графики и качественно новых форматов рекламы, таких как 3D-моделирование, анимация и интерактивные интерфейсы. По данным Zion Market Research, объем мирового рынка решений для рендеринга в реальном времени (графика и видео) в 2023 г. оценивался в $2,97 млрд, а к концу 2032 г. достигнет $14,15 млрд, со среднегодовым темпом роста 16,9%.

Современные технологии на базе облачных GPU позволяют автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений.

По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимуществами таких решений в скорости и эффективности анализа данных, развитии персонализированных предложений, управлении логистикой и разработке качественного цифрового контента.