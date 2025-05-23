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«ПСК 52» внедрила систему электронного документооборота «Этлас»

«Проектно-строительная компания 52» («ПСК 52») внедрила систему электронного документооборота «Этлас», разработанную компанией «Этлас-Софт». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика.

«ПСК 52» специализируется на проектировании гидротехнических сооружений для морского и речного транспорта, а также на проектировании инженерной инфраструктуры и объектов промышленного и гражданского назначения.

В связи с расширением деятельности и увеличением объема проектной документации, руководство «ПСК 52» столкнулось с необходимостью оптимизации процессов управления документами. Основными задачами были: сокращение времени на поиск и обработку документов; обеспечение надежного хранения и защиты информации; упрощение процессов согласования и утверждения документации; повышение прозрачности и контроля за исполнением задач.

После анализа доступных решений было принято решение о внедрении системы электронного документооборота «Этлас», которая полностью соответствует требованиям компании.

Внедрение прошло в несколько этапов: анализ текущих процессов: был проведен детальный анализ существующих процессов документооборота для выявления узких мест и определения требований к системе; установка и настройка системы: специалисты компании «Этлас-Софт» осуществили установку системы «Этлас» и ее настройку в соответствии с потребностями «ПСК 52»; обучение персонала: проведено обучение сотрудников компании работе с новой системой, что позволило быстро адаптироваться к новым процессам; тестирование и запуск: после завершения настройки система была протестирована в реальных условиях, и после успешного тестирования введена в промышленную эксплуатацию.

Внедрение системы электронного документооборота «Этлас» принесло «ПСК 52» следующие положительные результаты: сокращение времени на обработку документов: автоматизация процессов позволила значительно уменьшить время, затрачиваемое на создание, согласование и утверждение документов; повышение прозрачности процессов: система обеспечивает возможность отслеживания статуса документов и задач в реальном времени, что повышает контроль и ответственность сотрудников; улучшение качества хранения информации: централизованное хранение документов и возможность быстрого поиска обеспечивают надежность и доступность информации; снижение рисков потери данных: благодаря встроенным механизмам резервного копирования и защиты данных, риск утраты важной информации сведен к минимуму; экономия ресурсов: автоматизация рутинных задач позволила высвободить время сотрудников для выполнения более важных и творческих задач, что положительно сказалось на общей производительности компании.

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