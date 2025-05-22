Подтверждена совместимость программы резервного копирования Handy Backup с Postgres Pro Standard

ООО «Новософт развитие» и компания Postgres Professional официально подтвердили совместимость решения для резервного копирования Handy Backup и последней версии СУБД Postgres Pro Standard 17. В ходе совместного тестирования, проведенного специалистами обеих компаний, был выдан официальный сертификат, который подтверждает стабильную работу продуктов в единой среде. Благодаря своим широким функциональным возможностям, Handy Backup обеспечивает высокий уровень защиты данных и снижает риски их потери, создавая надежные резервные копии всех ключевых компонентов базы данных Postgres Pro Standard. Об этом CNews сообщили представители ООО «Новософт развитие».

Сертификация совместимости особенно важна для организаций, ориентированных на импортозамещение и использование отечественного программного обеспечения, поскольку СУБД Postgres Pro Standard входит в Единый реестр российских программ и электронных баз данных Минкомсвязи. Такой выбор обеспечивает соответствие требованиям безопасности и регуляторным нормам, актуальным для государственных учреждений, финансовых организаций и предприятий среднего и крупного бизнеса.

«Мы всегда стараемся соответствовать быстро развивающемуся ландшафту технологий на российском рынке и учитывать потребности отечественных пользователей. Мы считаем важным достижением то, что наша программа успешно работает с такими ведущими игроками в сфере баз данных, как Postgres Professional. В рамках тестирования мы проверяли стабильность резервного копирования, корректность восстановления данных, совместимость с актуальными версиями Postgres Pro Standard и поведение системы под нагрузкой — все этапы прошли успешно», — сказал Антон Чмарак, директор по развитию Handy Backup.