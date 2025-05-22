«Кит-Софт» автоматизировала конструкторско-технологическую подготовку производства ГК «Ключевые Системы и Компоненты»

Компания «Кит-Софт», дочернее предприятие системного интегратора «Кит-системс», завершила опытно-промышленную эксплуатацию базовой конфигурации платформы управления инженерными данными и жизненным циклом изделий (PLM) группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК).

Решение, разработанное на базе системы IPS PLM российской компании «Интермех», призвано консолидировать в единой для всех участников информационной среде и автоматизировать процессы конструкторско-технологической подготовки производства более чем 20 предприятий заказчика. Работая совместно с различными системами планирования ресурсов предприятия, оно обеспечивает прозрачное и оперативное взаимодействие всех его структурных подразделений во время разработки и производства продукции.

На первом этапе проекта в головном офисе группы была разработана и введена в опытно-промышленную эксплуатацию MVP-конфигурация решения и выполнена его интеграция с системой «1C: ERP Управление предприятием» заказчика. В ходе него были экспериментально подтверждены работоспособность и эффективность платформы в реальных эксплуатационных условиях, устранены выявленные недостатки и выполнена подготовка платформы к дальнейшему масштабированию.

В настоящее время в головном офисе ГК КСК автоматизированы более двух десятков рабочих процессов конструкторско-технологической подготовки производства. Среди них «Кит-Софт» отмечает внедрение новой КД и изменение утвержденной в рамках НИОКР и КС, технический контроль и согласование технологических извещений, создание заявки на ввод/изменение номенклатуры НСИ. Кроме того, в их числе согласование отклонения от КД и требований технологических процессов, внедрение оснастки и выгрузка документации в архив. Второй этап проекта предусматривает тиражирование системы на все производственные площадки заказчика и ее кастомизацию под уникальные требования рабочих процессов каждого их них.

«Успех внедрения и, в конечном счете, функционирования столь сложных промышленных решений как IPS MLM невозможен без тесного взаимодействия проектной команды интегратора с представителями заказчика. Не менее важно обоюдное понимание конечных целей проекта, путей их достижения и роли в нем каждой из сторон, – отметил Кирилл Горлов, исполнительный директор «Кит-Софт». – Благодаря всесторонней поддержке и неоценимой помощи специалистов различных подразделений ГК КСК нам удалось в весьма сжатые сроки развернуть решение, выполнить его интеграцию с учетной системой предприятия и провести опытно-промышленную эксплуатацию».