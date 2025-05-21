В жемчужине Золотого кольца ускорили мобильный интернет

Мобильный интернет на скорости до 105 Мбит/с стал доступен в Суздале и его окрестностях. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию сети к началу летнего туристического сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Суздаль — один из древнейших городов России, сохранивший культурное наследие для нынешних поколений. Сегодня в городе насчитывается более 50 старинных храмов, соборов и монастырей. Три из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша рядом с Суздалем.

Культурная программа города также многообразна и обладает историческим колоритом: в Суздале в июле проходит всероссийский День огурца, фестиваль анимации «Суздальфест», международный фестиваль БаняФест и другие культурные мероприятия. Уникальная история города и бережное отношение местных властей и жителей к ее сохранению привлекает большое количество туристов со всей страны. По данным аналитиков «МегаФона», жемчужину Золотого кольца в 2025 г. уже посетило на 25% больше туристов, чем за аналогичный период 2024 г.

Чтобы путешественники не испытывали трудностей при общении в сети в местах с активно растущим мобильным трафиком инженеры оператора построили дополнительные базовые станции и модернизировали существующие объекты связи в городе. В итоге «МегаФону» удалось увеличить скорость мобильного интернета до 105 Мбит/с и стабилизировать сигнал даже при высокой нагрузке.

«Суздаль — это настоящая машина времени, где прошлое встречается с настоящим. Его история, архитектура и традиции делают город обязательным местом для посещения в рамках Золотого кольца России. И чтобы это путешествие прошло с комфортом и подарило только приятные впечатления, мы улучшаем мобильную архитектуру города и создаем условия, чтобы наши абоненты делились своими эмоциями с близкими и без труда находили нужную информацию в сети», — отметил Роман Матвиенко, директор «МегаФона» во Владимирской области.