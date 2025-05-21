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В Правдинске и Железнодорожном ускорили мобильный интернет

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Правдинск и поселке Железнодорожный Калининградской области. В результате перевода частот на современный стандарт LTE скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость передачи данных выросла на всей территории города Правдинск и поселка Железнодорожный, где суммарно проживает более 6500 человек. Преимущество нового диапазона LTE в большой емкости — это значит, что у каждого абонента даже при большом количестве подключенных устройств интернет будет работать стабильно и без потери скорости. Это актуально в преддверии туристического сезона, когда нагрузка на сеть будет выше.

«Приезжая в Калининградскую область туристы все чаще выбирают активный отдых с посещением различных населенных пунктов. Мы постоянно анализируем нагрузку на телеком-инфраструктуру и заблаговременно проводим необходимые технические работы, чтобы как местным жителям, так и гостям не было «тесно» в сети. Например, в преддверии высокого сезона мы расширили сеть и увеличили скорость передачи данных в Правдинске и Железнодорожном, которые с каждым годом привлекают все больше гостей, интересующихся историей и достопримечательностями региона», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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