«Т-Банк» создал ИИ-ассистента в сфере кибербезопасности

«Т-Банк» разработал первого в России ассистента по информационной безопасности Safeliner на основе искусственного интеллекта (ИИ). Его задача — снизить нагрузку на продуктовые команды разработки в компании, быстрее реагировать на угрозы и не допускать появление уязвимостей в коде еще на этапе разработки. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Использование ИИ-ассистента Safeliner поможет сэкономить группе «Т-Технологии» более 1 млрд руб. в год, минимизируя риски в сфере информационной безопасности и оптимизируя код в экосистеме «Т».

В будущем «Т-Банк» планирует открыть доступ к Safeliner другим компаниям на рынке. Несколько партнеров уже тестируют продукт.

Safeliner может позволить разработчикам: сократить расходы на устранение уязвимостей; снизить риски, связанные с уязвимостями в коде; сократить «срок жизни» потенциальных уязвимостей в несколько раз; снизить число ложных срабатываний инструментов поиска уязвимости приложений; глубже понимать природу уязвимостей за счет обучения на реальных примерах.

ИИ-ассистент по информационной безопасности был внедрен в августе 2024 г. и в настоящее применяется для внутренних задач «Т-Банка». В результате внедрения Safeliner процессы поиска и исправления уязвимостей в компании ускорились до пяти раз.

Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности «Т-Банк»: «В условиях высокого спроса на опытных ИТ-специалистов разработчики сосредоточены на развитии продукта и могут допускать ошибки, которые затем превращаются в уязвимости. Обучение безопасной разработке требует много времени и глубокого погружения, поэтому некоторые специалисты уделяют недостаточно внимания безопасности кода. Это создает дополнительные киберриски и ставит под угрозу безопасность продуктов. При помощи Safeliner мы реализуем подход shiftleft, который позволяет устранять потенциальные уязвимости еще на этапе написания кода без отвлечения и глубокого погружения в вопросы безопасности разработчика».

ИИ-ассистент создан в привычной для разработчиков среде GitLab и использует большую языковую модель для генерации подсказок (LLM), а также исправлений в коде — разработчику нужно лишь принять исправление. Все модели работают внутри корпоративного контура — внешние API и сторонние сервисы не используются.

Как работает ИИ-ассистент по информационной безопасности

ИИ-ассистент анализирует потенциальные уязвимости, найденные инструментами статического анализа, отфильтровывает ложные срабатывания, генерирует понятные разработчикам подсказки и описания проблем безопасности. Дефекты подсвечиваются и исправляются ИИ-ассистентом практически в момент появления, что сокращает стоимость исправления.

Данная технология не привязана к конкретным инструментам статического анализа (SAST), используемым в компании. Она адаптируется под требования организации и позволяет работать с любыми отчетами в формате SARIF — стандартном формате для обмена данными о результатах статического анализа кода. Safeliner интегрируется как с коммерческими решениями, так и с открытыми.

С помощью технологии RAG, которая добавляет информацию из общедоступных и корпоративных баз знаний, ИИ-ассистент предлагает варианты автоматического исправления уязвимостей. Контекст обогащается на основе множества связанных источников данных, таких как: внутренняя база знаний; индустриальные стандарты и рекомендации от сообществ (например, OWASP); анализ графового представления кода (AST, DFG, CFG); описание уязвимости из отчета SARIF; разметка пользователя.

Кроме того, Safeliner занимается сбором обратной связи от разработчиков по найденным уязвимостям для дальнейшего анализа этой информации и ее использования для корректировки правил поиска и алгоритмов исправления уязвимостей.