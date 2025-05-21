Steplife внедряет искусственный интеллект в свои протезы

Компания Steplife, российский производитель бионических и пневматических протезов ног, выпустила новые алгоритмы на базе ИИ для своего серийного бионического протеза Steplife B7. Внедрение ИИ-алгоритмов в микроконтроллеры протезов начнется в июне 2025 г. В алгоритмы искусственного интеллекта заложены группы паттернов движения ног (конфигурации человеческой ходьбы, бег, различные виды наклонов сгибаний и приседаний). Персональную настройку движений на протезе пациент сможет осуществлять с помощью специального приложения Steplife для мобильных телефонов. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В настоящий момент к внедрению готовы более десятка алгоритмов ИИ. По мере развития и обучения нейросети, Steplife намеревается реализовать и внедрить более сотни алгоритмов человеческого движения. Новые релизы обновлений компания планирует выпускать дважды в год.

В бионическом коленном модуле человеческие движения обеспечиваются при помощи сенсоров, собирающих информацию «в моменте»: скорость движения человека, угол наклона и окружающие внешние факторы. Микроконтроллер обрабатывает полученную информацию, а встроенный алгоритм интерпретирует полученный сигнал и задает «человеческое» движение, максимально подходящее для окружающих условий.

Первое обучение алгоритмов нейросети для протеза началось два года назад. За основу обучения брались этапы прогрессирования передвижения человека на всех этапах – от первого становления на ноги до полноценной ходьбы. В течение этого времени были собраны и проанализированы сотни оттенков движений и собраны в базовые паттерны. По мере дальнейшей эксплуатации бионического коленного модуля, искусственный интеллект будет продолжать углубленное изучение параметров и деталей человеческой ходьбы, а собранная информация будет систематизирована для последующих обновлений.

«Протез Steplife B7 был запущен в серийное производство в апреле этого года, – сказал Иван Худяков, Генеральный директор Steplife. – Это второй крупный флагманский проект компании; первый серийный продукт, пневматический протез Steplife P5, уже несколько лет активно выпускается для российских пациентов. Часть уникальных конструкторских разработок перекочевала из пневматического протеза в бионический, например, дроссельная система управления. Для протеза Steplife B7 нами было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее гибко настраивать двигательную активность. Сейчас оно доступно для андроидов, но очень скоро будет работать и в iOS. Все обновления будут интегрироваться через приложение; его можно будет перенастроить самостоятельно или в одном из наших протезных центров, которые расположены по всей России».