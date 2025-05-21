Решение Custis обеспечивает увеличение продаж вдвое за 14 дней после межмагазинного обмена

Компания Custis («Кастис») выпустила решение для межмагазинного обмена (ММО) в fashion-ритейле, направленное на оптимизацию товарных запасов в торговых сетях и увеличение выручки за счет роста доли продаж товаров по полной стоимости в течение сезона. Об этом CNews сообщили представители Custis.

В результате внедрения решения Custis в торговой сети с более чем 800 магазинами время, необходимое на анализ товарных остатков, прогнозирование продаж и подготовку плана перемещения товаров для межмагазинного обмена, сократилось до 30 минут. Также значительно снизился объем трудозатрат и срок на перемещение и обработку товаров, что позволило магазинам быстрее готовиться к продажам в периоды пикового спроса, например, в выходные. В результате средний процент реализации перевезённого товара в магазине-получателе увеличился в два раза в течение двух недель после проведения ММО.

Новая технология помогает ритейлерам эффективно управлять запасами и повышать уровень продаж в условиях нестабильности спроса и изменяющихся потребительских предпочтений. А также решать проблему неравномерности продаж, характерную для современных торговых сетей, особенно в сегменте fashion, которая приводит к высоким остаткам и необходимости уценки товаров, когда некоторые модели и размеры остаются непроданными, в то время как другие отсутствуют.

Разработанное Custis решение поддерживает несколько сценариев расчета обмена, что позволяет ритейлерам вывозить модель товара из магазина полностью или оставлять необходимую глубину презентации. А также вывозить товар, находящийся в магазине более заданного времени, как альтернативу пополнения со склада.

Обеспечивает автоматическую регулярную оценку оборачиваемости каждой зоны магазина и оценивает соответствие расчета ММО ряду критериев, включая стоимость логистических операций, минимальный объем партии и территорию, на которой возможно перемещение. Учитывает также ресурсы магазина-источника для подготовки товара и магазина-получателя для размещения в торговом зале.

Для уникальных торговых объектов, где, например, наблюдаются относительно малые продажи, но высокий пиковый оборот, оставлена возможность ручного управления параметрами обмена. Кроме того, предусмотрена возможность выбора способа исполнения ММО, который может отличаться по продолжительности: более быстрое исполнение за одни–двое суток или в течение нескольких дней.

«Наше решение уже продемонстрировало свою эффективность, значительно снизив время на составление плана обмена товарами и увеличив оборачиваемость товаров. Мы уверены, что это станет важным шагом к оптимизации процессов в ритейле, поможет торговым сетям справляться с вызовами современного рынка, что особенно актуально в условиях нестабильности спроса и изменяющихся потребительских предпочтений, — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis. — В ближайшее время мы также планируем интегрировать ИИ-ассистента, который будет отслеживать и рекомендовать сроки проведения межмагазинного обмена. Это позволит значительно сократить трудозатраты и время на технические вопросы, а также развить рекомендательные системы, что сделает процесс планирования ещё более эффективным».