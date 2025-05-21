Prof-IT Group поддерживает работу отраслевых комитетов Промышленного кластера

Цифровой интегратор Prof-IT Group продолжает работу с Промышленным кластером Татарстана. Предприятия в составе кластера получают информацию об автоматизации предприятий на платформе «1С», экспертизе по технологиям Индустрии 4.0, опыте разработки собственных программных продуктов для цифровизации предприятий и инфраструктуры умных городов, роботизации производственных и бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

Сотрудничество нацелено на эффективное взаимодействие компании и ассоциации на территории Татарстана и соседних регионов. Команда Prof-IT Group поддерживает своей экспертизой следующие отраслевые комитеты: «Автомобилестроение», «Евразийская технологическая платформа. Технологии ТО и ремонта промышленного оборудования», «Инновации и Производительность труда», «Станкостроение».

Одним из ключевых векторов взаимодействия является тема импортозамещения, которая затрагивает всю инфраструктуру производства и бизнес-процессы организации. Предприятиям важно понимать, какую выбрать тактику, с чего начать и как двигаться, как перевести «в цифру» дискретное производство, какие процессы можно роботизировать, какие меры государственной поддержки получить.

«Более 12 лет мы последовательно развиваем компетенции в области цифровизации промышленных предприятий, создавая не только комплексные решения по автоматизации производственных процессов, но и собственные инструменты для управления производством в реальном времени, взаимодействия с поставщиками и обеспечения полной прослеживаемости в цепочках поставок и логистике. Работа с кластером открывает для нас новые возможности для обмена практическими наработками и отраслевым опытом с предприятиями Татарстана», — сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Участникам кластера Prof-IT Group помогает закрыть задачи обеспечения импортонезависимости в условиях ограничений на поставку ПО и иностранного оборудования. Портфель продуктов включает в себя ERP-системы на платформе «1С», системы оперативного управления производством (MES и QMS), промышленные роботы, ИТ, телеком- и инженерной инфраструктуры предприятий на базе отечественных ПАК.