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Минцифры: ИТ-отрасль подтвердила лидерство среди других секторов экономики за пять лет

Вклад ИТ-отрасли в ВВП за последние пять лет увеличился почти в два раза, а объем реализации собственных продуктов — почти в четыре раза. Рост по остальным показателям также опережает другие сектора экономики. Такие данные приводит Высшая школа экономики в своем новом исследовании. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Инвестиции в основной капитал компаний

С 2019 по 2024 гг. инвестиции ИТ-компаний в собственное развитие увеличивались почти на 50% в год, что втрое превышает динамику по экономике в целом. Главные направления вложений — разработка ПО и расширение вычислительных мощностей для облачных сервисов и онлайн-платформ. За пять лет инвестиции внутри отрасли выросли в 7,4 раза, достигнув 828 млрд руб.

Объем реализации собственных продуктов

В среднем этот показатель увеличивался ежегодно почти на треть. В 2024 г. рост составил 46,1%. Такие результаты достигнуты за счет реализации российского ПО, оказания услуг по разработке и поддержке ИТ-систем, а также расширения аудитории отечественных платформ.

Вклад в экономику

За последние пять лет доля ИТ в ВВП страны выросла практически вдвое — с 1,32% до 2,43%. Отрасль также опережала большинство других по динамике валовой добавленной стоимости. Среднегодовой темп прироста по этому показателю составлял 12,6% (в сопоставимых ценах), достигнув в 2024 г. 18,2%.

Кадры и зарплата

Число работников в ИТ-отрасли каждый год росло двузначными темпами. На конец 2024 г. оно составило почти 1 млн человек. Зарплата айтишников превышает среднюю по экономике более чем в два раза. За пять лет она выросла с 91,7 тыс. руб. до 195,7 тыс. руб.

ИТ-отрасль демонстрирует устойчивый рост и остается одним из ключевых драйверов развития национальной экономики. Поддержка государства, инвестиции в технологии и подготовка кадров создают условия для дальнейшего укрепления отрасли.

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