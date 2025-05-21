IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства

Группа компаний IBS и разработчик ПО для автоматизации и цифровизации процессов в сфере линейного инфраструктурного строительства «Автобан-Digital» заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Компании займутся реализацией совместных проектов для лидеров строительной отрасли и развитием специализированных ИТ-решений. В рамках сотрудничества партнеры намерены обмениваться информацией о перспективных технологиях и формах работы, оказывать друг другу техническую помощь, проводить профильные мероприятия и др.

«Автобан-Digital» входит в холдинг «ДСК «Автобан». В числе программных продуктов компании — системы для управления дорожно-строительной техникой, грузоперевозками и логистикой, а также сроками и объемами работ.

IBS — российская ИТ-сервисная компания. За 32 года работы команда IBS реализовала более 16 тыс. проектов в различных отраслях экономики.

Интеграция опыта IBS в разработке и внедрении ИТ-решений и отраслевой экспертизы «Автобан-Digital» будет способствовать технологическому развитию и повышению эффективности процессов в сфере инфраструктурного строительства.

Игорь Волк, директор по развитию департамента «ТНП, ритейл, строительство» компании IBS: «Наш партнер отличается экспертным пониманием отрасли инфраструктурного строительства и высоким уровнем доверия со стороны бизнеса, а также обладает опытом автоматизации одной из крупнейших российских строительных компаний — холдинга "Автобан". Объединение усилий, а также обмен опытом, технологиями и знаниями позволят нам создавать инновационные решения для автоматизации строительства, управления ресурсами и увеличения выработки строительной техники».

«IBS — это команда специалистов с высокой квалификацией и многолетним опытом, зарекомендовавшая себя как надежный технологический партнер лидеров российской экономики. Наше сотрудничество откроет новые возможности для цифровизации дорожного и инфраструктурного строительства, внедрения в отраслевых компаниях лучших практик и современных инструментов, — отметил Евгений Коршунов, генеральный директор «Автобан-Digital». — Инфраструктурное строительство создает мощный мультипликативный эффект для экономики, особенно в текущих условиях. Инвестиции в дорожные проекты ускорили транспортную доступность (например, путь до Казани сократился вдвое), стимулировали внутренний туризм и смежные отрасли. Цифровизация процессов повышает эффективность, обеспечивает выполнение сроков строительства и соблюдение высокого качества производимых работ, усиливает экономический импульс. На мой взгляд, развитие инфраструктуры — основа устойчивого роста государства в эпоху вызовов».