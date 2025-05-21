«АФЛТ Системс» доработает «Электронный портфель пилота» для авиакомпании «Аврора»

«АФЛТ-Системс» (входит в группу «Аэрофлот») доработает программное обеспечение «Электронный портфель пилота» (FlyBag) для дальневосточной авиакомпании «Аврора». ИТ-компания заключила с авиаперевозчиком соответствующее соглашение о намерениях. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Документ предполагает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области доработки и адаптации импортозамещенного мобильного приложения «Электронный портфель пилота». Программное обеспечение создано на платформе отечественной операционной системы «Аврора».

Стороны будут опираться на экспертизу специалистов летной дирекции и отдела аэронавигационного обеспечения «Авроры», чтобы точно учитывать потребности пилотов и авиакомпании. Ожидается, что усовершенствованный «Электронный портфель пилота» позволит авиакомпании решать рутинные задачи по планированию полетов, управлению документацией и навигационной поддержке. После доработки система FlyBag будет внедрена на всех региональных, внутренних и международных рейсах АО «Авиакомпания «Аврора».

Авиакомпания «Аврора» — стратегический партнер Группы «Аэрофлот» на Дальнем Востоке. Сотрудничество с «АФЛТ-Системс» станет очередным шагом в развитии цифровых инструментов для повышения безопасности и эффективности полетов в ДФО.