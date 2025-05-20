VolgaBlob: рынок мониторинга данных будет развиваться за счет партнерств

Аналитики VolgaBlob, разработчика платформы Smart Monitor, оценили развитие российского рынка мониторинга данных. Ключевым трендом 2025 г. в компании назвали переход на экосистемные решения. Причем заметнее всего растет доля открытых партнерских экосистем. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Интерес российских поставщиков к экосистемным продуктам продиктован, прежде всего, растущими требованиями клиентов к отечественным системам мониторинга данных. Часть заказчиков не может продлевать лицензии на зарубежное ПО, другие обязаны переходить на отечественные решения, чтобы выполнить требования законодательства. При этом им нужна функциональность, которая полностью покрывала бы возможности развитых импортных enterprise-продуктов.

Вслед за этим меняется и стратегия вендоров. Раньше они концентрировались на развитии в узких нишах — что приводило к жесткой конкурентной борьбе и снижению маржинальности. Рынок работал по принципу «красного океана». Сейчас поставщики систем мониторинга данных осознают: чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо выходить за пределы базовой функциональности продуктов, осваивать новые ниши и предлагать клиентам более комплексные решения.

Это способствует тому, что на рынке появляется все больше экосистемных решений, которые развиваются преимущественно по одному из двух путей.

Первый — закрытые экосистемы, где один вендор разрабатывает всю линейку продуктов. Такой подход позволяет создать «единое окно» для заказчика на всех этапах, от разработки до поддержки. Однако у него есть и недостатки: так, у производителя может не быть нужной экспертизы или не хватать ресурсов. В результате создаются сырые прототипы с декларируемыми функциями. Клиенты получают избыточные или незрелые системы, а вендор настаивает на использовании только своих решений, даже если они не полностью или не оптимально подходят под задачи заказчика.

Второй путь — открытые экосистемы. Такие экосистемы нередко рождаются на стыке компетенций разных вендоров, через партнерства. Для производителей выгоднее и логичнее взять готовую экспертизу партнера и включить ее в свой продуктовый портфель, чем выращивать с нуля самостоятельно. Такой подход позволяет ускорить процесс развития экосистемы, сэкономить на R&D и избежать распыления фокуса на разные направления и сегменты аудитории. Как правило у участников таких партнерских альянсов есть пересечения по целевой аудитории, но при этом возникает эффект взаимодополнения.

Тренд на открытые экосистемы, построенные по принципу добросовестного партнерства и модульности, начал набирать популярность в России не так давно, и уже сейчас он охватывает 18-24% игроков российского рынка мониторинга данных.

Клиенты ждут от таких решений унификации процессов: единого интерфейса, согласованной документации и минимальных затрат на обучение сотрудников. Также клиентов интересует минимизация затрат на персонал, сопровождающий и обслуживающий такие решения. Кроме того, критически важна гибкость — возможность выбирать только нужные модули, не переплачивая за лишнюю функциональность.

«На наш взгляд, более конкурентоспособны экосистемы, сформированные по принципам модульности и открытости, где заказчики сами определяют, какие продукты им нужны. Российские заказчики за последние несколько лет стали более осознанно подходить к выбору ПО. Они начинают понимать, что именно им нужно, какие надо задавать вопросы перед приобретением и как проверять характеристики продуктов», — сказал генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов.

Аналитики компании прогнозируют, что в ближайшие годы тренд на открытые партнерские модели усилится. Даже вендоры, которые раньше делали ставку на закрытые платформы, будут вынуждены адаптироваться, чтобы не потерять клиентов. В конечном итоге выиграют те, кто предложит гибкую и прозрачную экосистему, отвечающую реальным запросам бизнеса.