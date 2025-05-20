ValueAI добавил поддержку локального использования DeepSeek и Gemma для безопасного внедрения ИИ

ИИ-инструмент ValueAI, разработанный ИТ-компанией «ВейвАксесс», расширил поддержку больших языковых моделей: теперь бизнес может использовать LLM DeepSeek и Gemma 3 для работы с данными локально, без подключения к внешним сервисам. Модели развернуты на серверах ValueAI или могут быть установлены в инфраструктуре заказчика. Это дает компаниям возможность внедрять ИИ без риска для конфиденциальности данных и без зависимости от облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

ValueAI — это набор готовых ИИ-модулей, предназначенных для анализа данных, прогнозирования и автоматизации процессов в разных бизнес-подразделениях. Интеграция моделей DeepSeek и Gemma 3 усиливает эти модули: пользователи могут подбирать подходящую LLM в зависимости от требований к производительности и специфике задач.

По сравнению с ранее доступной LLaMA 3 новые модели обеспечивают более высокую скорость обработки данных, точность и стабильность при генерации ответов — особенно в задачах со сложными запросами, даже при высокой нагрузке.

Модели можно запускать как на серверах ValueAI, так и в инфраструктуре заказчика — при наличии необходимых ресурсов и техподдержки. Это особенно важно для организаций с повышенными требованиями к приватности и информационной безопасности и тех, кто ограничен в выборе поставщиков.

Использование DeepSeek и Gemma в ValueAI расширяет возможности применения ИИ в бизнесе:

Полный контроль над данными. Работа моделей в локальном контуре снижает риски утечек и упрощает соблюдение требований к ИБ.

Повышение качества данных. ValueAI оценивает полноту и корректность исходных данных и предлагает рекомендации по их улучшению, что напрямую влияет на качество и надежность результатов.

Быстрый запуск ИИ в реальных бизнес-задачах. ValueAI позволяет использовать LLM в уже готовых модулях — для обработки обращений и документов, прогнозирования и др. — без необходимости собирать проект с нуля.

Интеграция без изменений ИТ-среды. ValueAI соединяет LLM с внутренними системами через единый интерфейс, упрощая внедрение ИИ в процессы.

«Для многих компаний принципиален контроль над ИИ-инфраструктурой — без привязки к облакам и рисков утечки данных. Интеграция DeepSeek и Gemma с возможностью использовать их в контуре компании — ответ ValueAI на этот запрос. Это шаг к независимому искусственному интеллекту, где бизнес получает все богатство возможностей современных ИИ-инструментов, не жертвуя безопасностью и автономией», — сказал Александр Азаров, генеральный директор компании-разработчика «ВейвАксесс».

ValueAI помогает компаниям ускоренно внедрять корпоративный искусственный интеллект для роста продаж, сокращения издержек, улучшения клиентского сервиса, оптимизации найма и других задач. Инструмент анализирует данные и делает точные прогнозы, позволяя проверять гипотезы и принимать обоснованные решения. ValueAI также поддерживает интеграцию с ChatGPT и YandexGPT — в рамках единого решения.