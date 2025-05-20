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Сеть зарядных станций Sitronics Electro с начала года выросла на 20%

За пять месяцев 2025 г. в мобильном приложении Sitronics Electro добавились зарядные станции в Карелии, Калужской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Великом Новгороде, Омской области и Чувашской республике. Количество ЭЗС увеличилось более чем на 200 единиц. Новые станции размещаются на трассах, в деловых и торговых центрах, гостиницах, базах отдыха и других локациях, удобных для водителей электромобилей.

Помимо установки и подключения зарядных станций, специалисты Sitronics Electro помогают будущим владельцам бизнеса с подбором оборудования и монетизацией — подключают ЭЗС к собственному мобильному приложению, которым пользуются более 48 тыс. электромобилистов. Sitronics Electro обеспечивает техническое обслуживание и круглосуточную поддержку пользователей на всех этапах эксплуатации.

«Мы с 2021 г. активно развиваем зарядную инфраструктуру в России, а также в странах СНГ. При выборе локаций в первую очередь ориентируемся на удобство электромобилистов: размещаем станции в местах, где они действительно нужны — на трассах, у торговых центров, в деловых зонах. Совершенствуем мобильное приложение, чтобы сделать путь пользователя максимально простым и быстрым. Благодаря качественному сервису и растущему охвату, всё больше водителей выбирают зарядку с Sitronics Electro», — сказал коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин.

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