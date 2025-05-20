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Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций 

В партнерстве с Winline Медийной футбольной лигой «К2 НейроТех» применил технологии ИИдля детального анализа матчей медиафутбола. Теперь каждое действие на поле фиксируется в реальном времени: от атак и передач до фитнес-показателей игроков. Новые цифровые инструменты не только сделали трансляции зрелищнее, но и открыли командам доступ к аналитике. Об этом CNews сообшили представители «К2Тех».

Искусственный интеллект меняет правила игры в различных сферах, включая спорт. Вместо ручного анализа, который требует значительных временных затрат и подвержен человеческим ошибкам, нейросети обрабатывают видеопоток в режиме реального времени, фиксируя каждое действие на игровом поле. В партнерстве с Winline Медийной футбольной лигой «К2Тех» реализовала проект, в котором технологии ИИ применялись для детализированной аналитики матчей Winline кубка Медийной футбольной лиги. Благодаря продуктам на основе IaaS и PaaS, входящих в состав ПАК-ИИ, удалось осуществить сбор данных, предобработку видео и трекинг объектов. Это позволило в режиме реального времени анализировать и транслировать информацию зрителям на экран.

Система на базе ПАК-ИИ обрабатывала видеопоток с нескольких камер, автоматически фиксируя ключевые события: атаки, передачи, отборы и даже фитнес-показатели игроков. Впервые в истории медиафутбола зрители в режиме реального времени увидели тепловые карты активности футболистов, предиктивную аналитику исхода матча и детализированную статистику по таймам. Эти данные не только повысили зрелищность трансляций, но и предоставили тренерам инструменты для анализа эффективности тактических схем.

Современные модели искусственного интеллекта — будь то генеративные, языковые, дискриминативные или обработчики видео, — вместе с различными методами машинного обучения, такими как обучение с подкреплением (RL), генеративные состязательные сети (GAN) и анализ главных компонент (PCA), прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сегодня нейросети способны автоматически создавать видео-подборки ошибок и успешных действий игроков, предлагать альтернативные сценарии развития атак и оценивать физическое состояние команды по данным GPS-трекинга. Это включает не только базовые метрики, такие как владение мячом или количество ударов, но и сложные тактические паттерны. Например, анализ зон давления, эффективность прессинга или перемещения игроков без мяча. Благодаря компьютерному зрению и алгоритмам глубокого обучения клубы получают доступ к данным, которые раньше были недоступны. Технологии также применяются в скаутинге: нейросети анализируют базы данных игроков, выявляя перспективных кандидатов с учетом требований тренерского штаба. Помимо этого, модели искусственного интеллекта берут на себя выполнение рутинных задач, например, подготовку отчетов.

«В ближайшие годы генеративный ИИ и предиктивная аналитика станут ключевыми элементами спортивной индустрии. Российские клубы смогут создавать интерактивный контент, включая персонализированные трансляции и автоматические сводки матчей, адаптированные под интересы зрителей. Однако основное преимущество локальных решений, таких как ПАК-AI, заключается в высокой безопасности данных и возможности кастомизации под уникальные требования каждой команды или лиги», – отметил руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2 НейроТех» Алексей Зотов.

«Современные технологии, такие как искусственный интеллект, не просто улучшают качество трансляций, но и делают футбол интерактивным опытом для зрителей. Мы создаем уникальную атмосферу, где каждый может почувствовать себя частью события, а продвинутый анализ игры позволяет глубже понять происходящее на поле», – сказал президент Winline Медийной футбольной лиги Николай Осипов.

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