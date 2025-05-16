CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

В 2025 г. при поддержке «Т1» появятся шесть новых программ бакалавриата по ИИ и ИТ

ИТ-холдинг «Т1» запускает бакалаврские программы в области информационных технологий и искусственного интеллекта совместно с шестью российскими вузами. Партнеры прошли конкурсный отбор Минцифры и с 2025 г. начнут подготовку молодых специалистов, объединяя университетское образование с практической экспертизой «Т1». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Минцифры и Аналитический центр при Правительстве России завершили отбор вузов, которые с 2025 по 2030 гг. будут обучать студентов работе с ИИ и востребованными технологиями. Помогать учебным заведениям в этом будут крупнейшие ИТ-компании, в том числе «Т1». Совместно с Новосибирским государственным университетом, Финансовым университетом при Правительстве России и Рязанским государственным радиотехническим университетом им. В.Ф. Уткина холдинг будет реализовывать бакалаврские программы в сфере искусственного интеллекта, а вместе с Московским авиационным институтом, Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и Уральским федеральным университетом – в сфере информационных технологий.

Прием на новые программы бакалавриата начнется уже летом 2025 г. К 2030 г., по оценкам экспертов, удастся подготовить более 10 тыс. студентов. Ключевой особенностью обучения станет практико-ориентированный подход: специалисты «Т1» примут непосредственное участие в разработке образовательных программ, чтобы их содержание отвечало актуальным требованиям ИТ-рынка и задачам бизнеса. Более того, эксперты холдинга будут читать лекции, вести практические занятия и курировать студенческие проекты.

Для полного погружения в профессию студенты пройдут стажировки и практическую подготовку в «Т1», где познакомятся с реальными рабочими процессами компании. В рамках обучения они также смогут использовать ИТ-решения холдинга, включая платформу для разработки ПО «Сфера». Такой подход позволит выпускникам приобрести не только фундаментальные знания, но и прикладные навыки, необходимые для старта успешной карьеры в ИТ.

«Вместе с вузами мы участвуем в формировании нового поколения ИТ-лидеров. Синергия академического образования, фундаментальной науки и реальной инженерной практики дадут выпускникам конкурентное преимущество и готовность к решению самых сложных индустриальных вызовов. Студенты не только освоят теорию, но и познакомятся с актуальным технологическим стеком, а также получат опыт решения прикладных задач под руководством практикующих экспертов. Это прямой путь к становлению востребованным специалистом», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Разработчиков новой батареи для космоса хотят надолго посадить и взыскать у них больше 150 миллионов

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Нашли, кого уволить. Microsoft массово избавляется от программистов – разработку Windows доверили искусственному интеллекту

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153