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ITglobal.com вошел в топ-5 рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, попал в рейтинг «Провайдеры GPU Cloud 2025» по версии CNews. В исследовании аналитического центра Market CNews оценивались ключевые параметры, такие как поддерживаемые платформы виртуализации, типы и конфигурации серверов с GPU, заявленные SLA, возможности дата-центров, наличие тестового периода и стоимость.

По данным ITglobal.com, на рынке GPU Cloud клиенты все чаще ориентируются на доступность различных моделей GPU, что позволяет выбрать оптимальное решение под конкретные задачи и уровень нагрузки. При этом важную роль играют наличие гибких конфигураций под разные сценарии — от недорогих нерезервируемых решений для тестирования и временных проектов до продуктивных сервисов с высоким SLA, масштабируемостью и отказоустойчивостью. Отдельным преимуществом становится возможность собирать инфраструктуру «под ключ» с учетом требований проекта. Также значимым фактором остается скорость предоставления ресурсов: идеальный вариант — когда нужная конфигурация доступна «по клику», без длительной подготовки. Совокупность этих факторов обеспечила ITglobal.com место в рейтинге провайдеров GPU Cloud 2025 от CNews.

«Мы сделали упор на инвестирование в развитие сервиса аренды инфраструктуры с графическими процессорами еще в начале 2024 г. и сегодня это направление остается приоритетным для компании. Мы формируем линейку оборудования так, чтобы покрыть весь спектр потребностей: от виртуальных рабочих мест с высокой плотностью пользователей до мощных серверов с несколькими GPU для распределенных вычислений и обучения нейросетей. Кроме того, поддержка современных GPU и совместимость с популярными фреймворками сокращают время развертывания решений, а аренда “под ключ” избавляет клиентов от затрат на собственное оборудование и позволяет сосредоточиться на разработке инноваций», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com.

ITglobal.com предоставляет облачные решения с поддержкой GPU, рассчитанные на широкий спектр задач. Максимальная конфигурация облачного сервера включает до 192 vCPU, 2 ТБ оперативной памяти и 640 ГБ видеопамяти. Поддерживаются современные GPU, включая Nvidia A800, A16, L40S, H100, A100, а также процессоры Intel Xeon Gold 6342, Platinum 8468 и 8558P. ITglobal.com также предоставляет аренду выделенных серверов с GPU, в наличии карты Sophgo SC7 HP75, Nvidia L40S, Nvidia A800, A100. Услуги доступны в 11 дата-центрах по всему миру, включая Россию, Казахстан, Нидерланды, ОАЭ, Бразилию и другие страны.

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