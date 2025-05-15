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Институт AIRI и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор института AIRI Иван Оселедец и Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие научно-исследовательской деятельности в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Основные цели партнерства включают развитие прикладных решений в области обработки естественного языка (NLP), создание больших языковых моделей (LLM) с поддержкой тюркских языков, а также разработку графов знаний для укрепления технологической и лингвистической инфраструктуры.

Стороны сосредоточатся на разработке инновационных решений, включая LLM-модели, адаптированные для тюркских языков, что позволит преодолеть существующие барьеры в их цифровой обработке и сохранить языковое наследие. Организациями запланированы рабочие встречи, семинары и конференции, направленные на обмен опытом и генерацию междисциплинарных идей, а также совместная подготовка научных работ.

«Сотрудничество с Академией наук Республики Татарстан позволит нам не только укрепить связи со стратегически важным регионом и научной школой республики, но и способствовать развитию систем искусственного интеллекта с поддержкой тюркских языков, которые важны для нашей многоязычной страны», – сказал Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI, доктор физико-математических наук.

«Искусственный интеллект — ключевая сквозная технология в концепции технологического развития России. В этой связи особую значимость приобретает доступность наследия тюркских и восточных языков для машинного обучения и их представленность в ИИ-системах. Уверен, сотрудничество с AIRI приведет к новым качественным научным результатам в этой области», – сказал Рифкат Минниханов, президент Академии наук РТ, доктор технических наук.

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