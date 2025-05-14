Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге

Компания Wone IT объявила о завершении проекта по импортозамещению сетевого оборудования для трех гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге. Задача стояла перевести внутреннюю корпоративную инфраструктуру на надежные отечественные решения без остановки бизнес-процессов, сохраняя высокое качество соединения между подразделениями. Эксперты Wone IT провели аудит текущей корпоративной сети и предложили внедрить технологию SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского».

Заказчик обратился в Wone IT с просьбой перевести внутреннюю корпоративную сеть гостиниц в Санкт-Петербурге на отечественные решения без потери качества соединения между подразделениями.

Wone Hotels — 3 отеля, объединенные единой сетью, — это порядка 300 рабочих мест. Использовалось оборудование иностранных вендоров, в том числе Cisco, представители которых ушли с российского рынка после введения санкций.

Без обновлений и поддержки любое оборудование становится небезопасным для использования. А в случае выхода из строя уже невозможно оперативно найти ему замену.

Необходимо было внедрить надежное отечественное решение, соответствующее требованиям законодательства в части передачи, обработки и защиты данных, включая персональные и чувствительные для гостей отелей.

Цели проекта: провести аудит текущей ИТ-инфраструктуры; подобрать отечественное решение, отвечающее требованиям регуляторов; создать дубль закрытой распределенной корпоративной сети на новом оборудовании, сохраняя каналы передачи данных; перевести работу всех подразделений одновременно в новую защищенную сеть, обеспечив непрерывность всех бизнес-процессов.

Специалисты Wone IT предложили перестроить ИТ-инфраструктуру отелей Palace Bridge 5*, Vasilievsky 4* и Cosmos St.Petersburg Olympia Garden 4* с использованием технологии SD-WAN на базе решения «Лаборатории Касперского».

SD-WAN (программно-определяемая распределенная сеть) позволяет централизованно управлять распределенными сетями и безопасно передавать данные через любые доступные каналы связи. Эта технология приносит максимальную эффективность для компаний с множеством филиалов, так как снижает операционные затраты и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса»

Kaspersky SD-WAN — это программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и повышает их эффективность благодаря созданию единой отказоустойчивой корпоративной сети. Технические средства и программное обеспечение, входящие в состав комплекса, зарегистрированы в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

«Российские компании все активнее переходят на SD-WAN. Эта технология стала настоящим прорывом для бизнеса с географически распределенной инфраструктурой: подключение новых филиалов к корпоративной сети занимает всего несколько минут, а интеллектуальная маршрутизация трафика гарантирует стабильную связь через любые доступные каналы. В Kaspersky SD-WAN мы улучшили контроль качества соединений, внедрили ГОСТ-шифрование для защиты передаваемых данных в сети и продолжаем добавлять новые возможности, чтобы сделать наше решение еще более функциональным для заказчиков», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

«Лаборатория Касперского» предлагает линейку ПАКов с производительностью от 50 Мбит/с до 10 Гбит/с, достаточную для развертывания распределенной архитектуры сети без закупки оборудования других производителей. С помощью данного решения можно объединить множество физических каналов связи от различных операторов в одну логическую сеть с единым центром управления и высоким уровнем безопасности.

Все работы были проведены в период с февраля по август 2024 г.

Kaspersky SD-WAN — это коробочное решение, включающее все необходимые технические средства и программные модули для внедрения.

На первом этапе эксперты Wone IT провели аудит сетевой инфраструктуры заказчика, после чего смогли предложить варианты оборудования из модельного ряда Kaspersky SD-WAN под замену текущему. После всех согласований составили смету и план работ по проекту.

На втором этапе проводилась закупка, поставка и установка оборудования. Также занимались вопросом выделения дополнительных ресурсов в ЦОДе для развертывания оркестратора Kaspersky SD-WAN.

На следующем этапе специалисты Wone IT провели установку и настройку центральных компонентов решения, в том числе контроллеров и серверов мониторинга. Осуществили регистрацию CPE, отредактировали шаблоны и создали транспортные сервера M2M для L2/L3 связи. У отельера были некоторые сложности с выделением дополнительных портов и IP-адресов, но с этой задачей специалисты успешно справились.

К четвертому этапу все было готово для переключения на новую сетевую инфраструктуру. Эксперты Wone IT подготовили и провели ПМИ. И в августе, фактически в период пиковой нагрузки на отели, безболезненно переключили всех сотрудников на работу в новой корпоративной сети. Все процессы отладки заняли 3 дня.

На финальной стадии специалисты Wone IT обучили персонал отеля работе с оборудованием и подготовили всю необходимую отчетную документацию для передачи проекта в эксплуатацию.

Решение фактически повторило существующую ИТ-инфраструктуру сети отелей Wone Hotels. Для внедрения не потребовалось перетягивать кабели внутри самих отелей, нужно было только установить и настроить новое оборудование. Сложность заключалась в согласовании всех работ и необходимости дублировать сеть с уже действующей инфраструктурой. Все вопросы были вполне решаемы.

«Как говорится: работает — не трогай. Гостинично-туристическая отрасль —достаточно консервативный рынок. И нам вполне можно было оставаться на старом оборудовании, как многие и делают до сих пор. Запрет на проверки способствует этому. Но мы ясно осознавали, что в какой-то момент это может больно ударить по репутации наших отелей, привести к негативному влиянию на наших гостей. Защита их данных для нас была максимально приоритетной задачей при принятии решения о переходе на отечественное оборудование в соответствии с требованиями регулятора. Мы благодарим экспертов Wone IT за профессионализм и отлично выполненную работу», — отметил ИТ-менеджер сети отелей Wone Hotels Алексей Конюхов.

Заказчик получил решение, которое обеспечивает интеллектуальное управление трафиком и оптимизирует его распределение в инфраструктуре. Система постоянно мониторит топологию сети и автоматически реагирует на ее изменения, перенаправляя трафик при сбоях. Теперь управление инфраструктурой осуществляется централизованно через удобный веб-интерфейс, что упрощает настройку устройств и туннелей.

«SD-WAN — не новая технология, но в нашей стране только сейчас начали появляться качественные аппаратно-программные комплексы, позволяющие заменить Cisco и оборудование других иностранных вендоров. Опыт этого проекта показал, что предложенные на рынке решения полностью готовы к эксплуатации на коммерческих объектах. Что важно, установка оборудования не требует прерывания бизнес-процессов. Мы готовы тиражировать этот опыт и рады поделиться им с вами. Благодарим Wone Hotels за доверие отечественным производителям и такой ответственный подход к обеспечению безопасности своих гостей», — отметил исполнительный директор Wone IT Илья Карякин.