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«Яндекс» и ГК «Страна Девелопмент» запускают партнерство

В рамках пилотного запуска покупатели квартир в доме «Лесной квартал» жилого комплекса «Сибирский Сад» в Екатеринбурге смогут приобрести пакет умных устройств «Яндекса», что позволит управлять освещением и другими системами дома через «Алису». В дальнейшем подобные решения будут масштабированы на другие проекты «Страны». Об этом CNews сообщили представители ГК «Страна Девелопмент».

«Мы рады началу партнерства с флагманом российского ИТ-рынка. Вместе мы сможем расширить возможности применения умных технологий в повседневной жизни людей и повысить уровень комфорта. Уверен, что за этими технологиями будущее», ‒ сказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Дополнительная опция ‒ покупка набора устройств умного дома «Яндекса» ‒ будет доступна для любых квартир, в том числе и в базовой отделке. Приобрести и установить пакетные решения «Яндекса» можно будет как в небольшие студии, так и в двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Возможны варианты автоматизации квартиры на выбор в двух версиях: «Стандарт» и «Комфорт». Пакет «Стандарт» включает в себя: устройства для управления светом в квартире, датчик протечек, датчик температуры и влажности, а также фирменную «Яндекс Станцию Миди» и стикеры для кастомизации «Яндекс Станции». Пакет «Комфорт» дополнительно включает умные розетки, беспроводную кнопку для создания различных сценариев использования, умный пульт и датчик открытия дверей и окон.

Теперь «Алиса» будет помогать жителям «Страны» управлять всей системой жизнеобеспечения квартиры. Они смогут составлять индивидуальные сценарии пользования, например по команде включать чайник, настраивать кондиционер на нужную температуру или, управляя розетками с телефона, выключить забытый свет или утюг в два клика.

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