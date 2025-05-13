CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

В Sitronics Group рассказали о сроках внедрения ERP-систем в разных отраслях экономики

Аналитики ИТ-компании Sitronics Group провели исследование, в рамках которого изучили реальный опыт реализации проектов по построению бизнес-систем (ERP) для предприятий крупнейших отраслей экономики.

Исследование Sitronics Group охватило такие отрасли как сельское хозяйство, электронная промышленность, строительство. При расчете среднего времени на реализацию проекта аналитики учитывали время, затраченное на такие этапы как сбор требований и ожиданий от самих пользователей, проектирование системы, разработка и тестирование, обучение сотрудников предприятия, поддержка на этапе запуска.

Так, сроки внедрения ERP-системы на агропромышленном предприятии при комплексном подходе обычно составляют от 10 месяцев до нескольких лет. При этом реализация проекта может проходить поэтапно – с поочерёдным запуском подсистем: сначала автоматизируются ключевые бизнес-процессы (производство, регламентированный учет, склад, закупки), и уже далее команда разработки подключает дополнительные модули. Это могут быть «Детальное планирование продаж», «Транспорт», «Ремонты», отраслевые модули «Растениеводство, животноводство» и другие.

Также в Sitronics Group рассмотрели время внедрения для электронной промышленности. Средний срок реализации проектов для предприятий этой отрасли экономики составляет от 11 месяцев до нескольких лет.

«Все зависит от масштаба предприятия и производственных процессов, требующих автоматизации и интеграции. Опыт нашей команды показывает, что большинство проектов требуют глубокой настройки системы под особенности бизнеса. В таких случаях реальный срок реализации проекта может составить от полутора лет и более», – сказал руководитель дирекции консалтинга Sitronics Group Андрей Ермаков.

Он также отметил, что особые требования к таким системам предъявляет и строительная отрасль, где есть необходимость BIM-моделирования, учета проектов, закупок, планирования, контроля затрат и доходов по объектам строительства, интеграции с подрядчиками и субподрядчиками в рамках среды общих данных и строительного контроля. Срок внедрения ERP-системы может составить от одного года до нескольких лет в зависимости от выбираемых компонент в рамках проектов автоматизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке

Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153