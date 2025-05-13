В Sitronics Group рассказали о сроках внедрения ERP-систем в разных отраслях экономики

Аналитики ИТ-компании Sitronics Group провели исследование, в рамках которого изучили реальный опыт реализации проектов по построению бизнес-систем (ERP) для предприятий крупнейших отраслей экономики.

Исследование Sitronics Group охватило такие отрасли как сельское хозяйство, электронная промышленность, строительство. При расчете среднего времени на реализацию проекта аналитики учитывали время, затраченное на такие этапы как сбор требований и ожиданий от самих пользователей, проектирование системы, разработка и тестирование, обучение сотрудников предприятия, поддержка на этапе запуска.

Так, сроки внедрения ERP-системы на агропромышленном предприятии при комплексном подходе обычно составляют от 10 месяцев до нескольких лет. При этом реализация проекта может проходить поэтапно – с поочерёдным запуском подсистем: сначала автоматизируются ключевые бизнес-процессы (производство, регламентированный учет, склад, закупки), и уже далее команда разработки подключает дополнительные модули. Это могут быть «Детальное планирование продаж», «Транспорт», «Ремонты», отраслевые модули «Растениеводство, животноводство» и другие.

Также в Sitronics Group рассмотрели время внедрения для электронной промышленности. Средний срок реализации проектов для предприятий этой отрасли экономики составляет от 11 месяцев до нескольких лет.

«Все зависит от масштаба предприятия и производственных процессов, требующих автоматизации и интеграции. Опыт нашей команды показывает, что большинство проектов требуют глубокой настройки системы под особенности бизнеса. В таких случаях реальный срок реализации проекта может составить от полутора лет и более», – сказал руководитель дирекции консалтинга Sitronics Group Андрей Ермаков.

Он также отметил, что особые требования к таким системам предъявляет и строительная отрасль, где есть необходимость BIM-моделирования, учета проектов, закупок, планирования, контроля затрат и доходов по объектам строительства, интеграции с подрядчиками и субподрядчиками в рамках среды общих данных и строительного контроля. Срок внедрения ERP-системы может составить от одного года до нескольких лет в зависимости от выбираемых компонент в рамках проектов автоматизации.