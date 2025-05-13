CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете

Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, участники Стартап-студии НГУ, создали систему ACMS Censor, которая автоматически скрывает нежелательный контент в видео- и аудиофайлах. Новый сервис ориентирован как на обычных пользователей и авторов контента, так и на крупные медиакомпании, онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Куратором проекта выступил выпускник ИИР НГУ Максим Емельянов. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

По словам разработчиков, система самостоятельно распознает сцены с курением, нецензурную лексику, признаки экстремистских материалов и контент 18+. Такие фрагменты она автоматически закрывает мозаикой или «запикивает» — без участия человека.

«Мы создаем решение, которое позволит публиковать безопасный контент, не нарушающий правила платформ и законодательства. Наша система фильтрует материалы до публикации, чтобы авторам не приходилось делать это вручную», — сказал представитель команды Илья Трушкин.

Приступая к этому проекту, разработчики тщательно изучили рынок на предмет наличия на нем подобных сервисов.

«На текущий момент аналогичных решений на рынке мы не нашли. Большинство существующих инструментов ограничены фотоформатом, требуют ручной модерации или просто уведомляют о наличии нарушающего контента. Наша система идет дальше — она скрывает нежелательные элементы автоматически, что упрощает публикацию и повышает безопасность контента», — отметил Илья Трушкин.

Такое решение может оказаться интересным медиаплощадкам, которые в первую очередь несут ответственность за контент. С помощью этого сервиса они смогут автоматически приводить попадающий к ним контент со сторонних лиц в соответствие требованиям законодательства.

Сейчас команда завершает настройку развертывания и тестирует интеграцию продукта. Сервис будет доступен в двух версиях: бесплатной — для обычных пользователей, и коммерческой — для крупных компаний. Бесплатная бета-версия появится в открытом доступе 19 мая 2025 г.

Запуск первых вариантов корпоративных решений запланирован на август 2025 г. В этом варианте система будет устанавливаться локально на серверах корпорации и разработчики не будут иметь к ней доступ, что повысит безопасность ее использования компанией-клиентом.

Создатели сервиса также сообщили, что открыты к партнерству и ищут инвесторов для масштабирования проекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153