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«Сила» объявила о старте продаж системы хранения данных «Сила Иртыш»

Компания «Сила» сообщила о старте продаж новой линейки реестровых систем хранения данных «Сила Иртыш» — все конфигурации доступны для заказа с 13 мая 2025 г.

Система хранения данных (СХД) «Сила Иртыш» разработана и произведена в России, соответствует требованиям ПП РФ 719 и госзакупок по ФЗ-44 и ФЗ-223, включена в Реестр российской промышленной продукции – реестровая запись №10603321 от 30 января 2025 г.

В решении СХД «Сила Иртыш» используется программная часть, включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных технологического партнера Baum Storage.

СХД прошла все внутренние тестирования, а также валидацию компании Baum Storage, что подтверждено сертификатом. Отгрузки СХД «Сила Иртыш» серийного производства начнутся с 1 августа 2025 г.

Кирилл Иванов, руководитель направления «Системы хранения данных» компании «Сила», сказал: «Сила Иртыш» обладает необходимыми для универсальной СХД среднего класса характеристиками по производительности и предоставляет функционал файлового и блочного доступа, при этом является реестровой моделью с полной поддержкой от разработчика. Мы рады предложить российским заказчикам продукт, отвечающий строгим требованиям непрерывности бизнес-процессов, включая сервис и техническую поддержку, что позволяет говорить о возможности импортозамещения иностранных аналогов».

Система «Сила Иртыш» представлена в трех специализированных конфигурациях: «БД Про», «Бэкап Про» и «Архив Про».

«Сила Иртыш БД Про» — флагманская All-Flash-конфигурация обеспечивает максимальную производительность для работы с базами данных и для выполнения других задач, требующих высокую скорость и минимальные задержки передачи информации. СХД обладает тремя ключевыми преимуществами, которые делают ее лучшим выбором для решения ресурсоемких задач: одни из самых высоких показателей чтения-записи среди реестровых СХД среднего класса, которые достигаются благодаря мощной 4-процессорной платформе Intel Xeon Gen 3 с поддержкой PCIe 4.0; рекордное количество портов расширения – до 64 – для подключения дополнительных модулей и прямой интеграции с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Это сочетается с выдающейся пропускной способностью и высокой скоростью доступа к накопителям, что особенно важно при работе с большими массивами данных и при вертикальном масштабировании; сохранение высокой производительности при передаче данных между конечными устройствами благодаря возможности их прямого подключения к СХД и поддержке файлового и блочного доступа.

«Сила Иртыш Архив Про» разработана для эффективного холодного хранения данных и обмена файлами при отсутствии требований к высокой производительности. Также может использоваться для отказоустойчивого хранения в небольших и средних компаниях и их филиалах.

«Сила Иртыш Бэкап Про» оптимизирована для многопоточного резервного копирования и хранения архивов видеонаблюдения. Благодаря более высокой скорости работы с данными может быть использована для решения более широкого спектра задач, таких как: регулярное резервное копирование данных с удаленных машин, обеспечение отказоустойчивого хранения данных и сетевого доступа к файлам, возможность блочного доступа.

Конфигурации могут быть расширены дополнительными интерфейсами и оперативной памятью в зависимости от потребности заказчика.

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