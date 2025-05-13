«Нетология» станет авторизованным учебным центром «Базальт СПО»

Образовательная платформа «Нетология» и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», объявили о партнерстве в сфере онлайн- и ИТ-образования. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Соглашение предусматривает совместную разработку образовательных программ для развития профессиональных компетенций в работе с российскими ОС «Альт», проведение семинаров, конференций, круглых столов.

«Нетология» получит статус авторизованного учебного центра «Базальт СПО». «В рамках центра запустят два курса по администрированию ОС "Альт", — отметил Павел Чайкин, ведущий специалист отдела образовательных проектов "Базальт СПО". — "Нетология", как зарекомендовавшая себя на EdTech-рынке организация, обладает экспертизой для подготовки специалистов, востребованных в условиях роста спроса на технологическую независимость и адаптацию отечественных ИТ-решений».

Партнерство направлено на укрепление образовательной экосистемы в контексте импортозамещения. Первые программы по продуктам «Базальт СПО» готовятся к запуску.