«Перфоманс Лаб» завершила проект по повышению качества и производительности КЭДО HRlink

Компания «Перфоманс Лаб» масштабировала платформу HRlink при кратном росте пользовательской активности в России, который был критичным для развития бизнеса и решения задач импортозамещения.

Компания HRlink разрабатывает высоконагруженную платформу кадрового электронного документооборота. HRlink обратилась к компании «Перфоманс Лаб» с задачей по обеспечению стабильной работы приложения, учитывая увеличивающуюся нагрузку в течение длительного времени. Нужно было идентифицировать и локализовать факторы, которые ограничивают производительность системы, проверить ее устойчивость в условиях сезонных пиковых нагрузок.

HRlink обслуживает более 1,5 млн пользователей, и планируется рост до 10 млн. При этом каждый пользователь активно взаимодействует с системой: подписывает документы, получает уведомления, использует интерфейс API. Поэтому высокая степень нагрузки на ключевые компоненты потребовала глубокого анализа системы инженерами «Перфоманс Лаб» и работы в ночное время (для минимизации влияния на основную систему).

Для тестирования системы важно было учитывать данные, максимально близкие к реальным. Учитывая, что HRlink придерживается строгих стандартов конфиденциальности, была исключена передача настоящих данных. Это потребовало создания сложных эмуляторов и обезличенных наборов данных. А так как платформа включает сложную интеграцию с внешними системами через API, это увеличило сложность составления профилей нагрузки и тестовых сценариев.

Таким образом, на начальном этапе были разработаны профили нагрузки на основе сценариев реальной работы пользователей, подготовлена инфраструктура, а именно, была настроена среда, максимально близкая к промышленной. Далее важным этапом стало проведение тестирования с использованием отечественного инструмента Boomq, платформы для оценки производительности и стабильности систем, разработанной компанией «Перфоманс Лаб». Оптимизация системы и локализация ее узких мест завершились разработкой рекомендаций по улучшению производительности. Так, команде HRlink была передана экспертиза, позволяющая самостоятельно выявлять и дорабатывать узкие места в системе.

Михаил Мериин, руководитель проектов «Перфоманс Лаб», сказал: «Проект по нагрузочному тестированию HRlink стал одним из ключевых этапов в масштабировании платформы. Результаты тестирования позволили не только обеспечить отказоустойчивость системы, но и повысить ее конкурентоспособность на рынке».

В итоге система продемонстрировала стабильную работу при увеличении производительности до 500% от базового уровня и была подготовлена к поддержке 10 млн пользователей без изменений в архитектуре, а количество подписаний увеличено с 200 тыс. в сутки до 1 млн.

Сергей Красноперов, CPO и руководитель проекта со стороны заказчика, отметил: «Сотрудничество с «Перфоманс Лаб» дало нам больше, чем мы ожидали. Мы не просто получили готовое решение, но и приобрели глубокое понимание, как работать с высоконагруженными системами. Теперь наша команда готова самостоятельно решать сложные задачи и уверенно смотреть на перспективы роста».