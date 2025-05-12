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«К2Тех» расширяет экспертизу в HR-автоматизации: в портфель решений компании включена HRMS-система SimpleOne

«К2Тех» и SimpleOne расширяют партнерство в сфере HR-решений. В портфель «К2Тех» вошла новая HRMS-система для управления персоналом, разработанная российским вендором SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Решение стало доступно заказчикам с апреля 2025 г.

SimpleOne HRMS — продукт, который автоматизирует ключевые HR-процессы: рекрутинг, адаптацию, оценку эффективности, организационное планирование и внутренние коммуникации. Решение охватывает полный цикл работы с персоналом — от планирования штата до exit-интервью, включая распределение нагрузки на HR-отдел (контроль занятости и объема задач) и анализ продуктивности через встроенную аналитику. Все процессы интегрированы в единую цифровую среду, что повышает прозрачность и эффективность управления.

Кроме того, HR-инструменты SimpleOne HRMS для планирования и анализа эффективности деятельности позволяют HR-департаменту трансформироваться из сервисного подразделения в стратегического партнера бизнеса.

Компания «K2Тех» как сертифицированный интегратор SimpleOne возьмет на себя задачи по внедрению и адаптации HRMS-решения под ИТ-ландшафт заказчиков.

«К2Тех» много лет внедряет ESM-решения. Анализируя рынок, мы видим рост спроса на цифровые решения для управления кадровыми ресурсами. Выход нового решения от SimpleOne — ответ на актуальный запрос бизнеса. В свою очередь мы как интегратор займемся выстраиванием методологии и адаптацией решения под специфику заказчиков. Одна из важнейших задач для нас как интегратора — обеспечить качество данных и на их основе предоставить актуальную аналитику по персоналу. Это поможет заказчикам сокращать издержки и находить точки роста, подкрепленные реальными цифрами», — сказала Анна Панина, руководитель практики ESM «К2Тех».

«В современных условиях кадрового дефицита управление персоналом становится одной из важнейших компетенций компании. Необходимо не только управлять треками развития сотрудников по отдельности, но и развивать корпоративную культуру и продвигать ценности организации в целом. Решение SimpleOne HRMS в сочетании с высокой экспертизой «К2Тех» способно закрыть большинство задач клиента и предоставить полный набор инструментов для управления HR-процессами», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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