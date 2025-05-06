Облачный провайдер ActiveCloud помог сети салонов керамической плитки мигрировать на облачный почтовый сервис SmartMail

ActiveCloud (ГК Softline), поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, помог сети салонов керамической плитки перейти на облачный почтовый сервис SmartMail. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Клиент развивает свой бизнес в России, открывая салоны и офисы в крупных российских городах. В связи с ростом возникла необходимость в унификации и автоматизации бизнес-процессов. Для работы новых подразделений требовался почтовый сервис, который был приобретен и установлен на физическом сервере компании. Несмотря на то, что это позволяло решить ряд инфраструктурных вопросов, тем не менее никак не снижало риски информационной безопасности как операционной системы, так и почтового решения.

Компания обратилась к ActiveCloud за инструментом для корпоративной коммуникации. Клиенту требовался единый почтовый сервис для сети географически распределенных офисов с возможностью централизованного администрирования. Кроме того, решение должно было быть размещено на территории России. Всем этим требованиям отвечал облачный почтовый сервис ActiveCloud, поэтому выбор был сделан в пользу SmartMail. Команда ActiveCloud выполнила миграцию сервиса заказчика из локальной сети в облако.

«В работе с клиентами нам важно делиться не только технической, но и бизнес-экспертизой. Поэтому мы детально изучили бизнес-процессы компании, чтобы упорядочить их. Корпоративная почта напрямую связана с жизненным циклом сотрудника, управление которым в том числе должно отражаться в действиях, производимых с учетными записями — от регистрации до их отключения. Изначально у нашего клиента было зафиксировано более 400 учетных записей. Мы проконсультировали заказчика по его процессам, после чего компания решила провести аудит всех учетных записей, что позволило получить актуальную информацию о сотрудниках. В результате оптимизации почтовых аккаунтов число этих учетных записей было сокращено в 4 раза. Это как нельзя лучше отражает наш подход — заказчик платит только за то, чем действительно пользуется. И уже далее мы выполнили миграцию на наш облачный сервис SmartMail», — сказал Аслан Шингаров, руководитель отдела продаж и обслуживания ActiveCloud Россия.

«Перед началом проекта с ActiveCloud техническая реализация нашего предыдущего почтового сервиса уже требовала принятия радикальных решений. Поэтому миграция была проведена очень своевременно, что позволило нам получить не только легко масштабируемый и высокодоступный почтовый сервис, но и минимизировать риски информационной безопасности. Кроме того, отпала необходимость в покупке дорогостоящего серверного оборудования. Миграция была выполнена командой ActiveCloud быстро и профессионально. Помимо самого решения SmartMail и его широкого функционала, хотим отметить продуктивное взаимодействие со службой технической поддержки нашего облачного поставщика. С ActiveCloud мы успешно работали и по другим проектам, поэтому успели оценить высокую скорость решения вопросов. И сейчас, пользуясь новым почтовым сервисом, мы получаем тот же уровень ответственности и скорость реакции», — отметил представитель сети салонов керамической плитки.